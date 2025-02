Jenni Hermoso y un fútbol libre de «violencia machista»

Isaac Asenjo Madrid Martes, 29 de octubre 2024, 09:47 | Actualizado 12:31h. Comenta Compartir

«Me he despertado con las palabras de una niña que me dijo que quería ser como yo. Ella se merece que el fútbol sea libre, sin violencia de género». Jennifer Hermoso (Madrid, 1990) puso en pie al teatro de Chatêlet en París con un emotivo discurso al recoger durante la Gala del Balón de Oro el Trofeo Sócrates, que la distinguió por su función ejemplar en el desarrollo del fútbol femenino y la igualdad y su compromiso social contra la violencia y las agresiones sexuales. «El premio no es sólo mio, es de todas mis compañeras. Trabajamos por y para el fútbol femenino y las nuevas generaciones. Os pido que no dejéis de inspirar dentro y fuera del campo. Ese es el sueño que esa niña y todas se merecen», reflexionó la máxima goleadora histórica de la selección española femenina.

La jugadora del Tigres mexicano, centro de la campaña #SeAcabó generada tras el beso no consentido que le propinó tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda del por entonces presidente Luis Rubiales, aseguró que seguirá siendo «valiente por todas las mujeres» y que nunca dejará de «alzar la voz ni de luchar». Creado en 2022 por la revista France Football, este premio toma su nombre del icónico jugador brasileño Sócrates Basileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, que además de su talento futbolístico, fue un activista social comprometido en su país. En sus dos primeras ediciones, el premio fue otorgado a figuras de renombre: en 2022, el senegalés Sadio Mané, y en 2023, el brasileño Vinicius Junior.

La conquista de la primera estrella universal de la España femenina de fútbol en la Copa del Mundo, junto con el caos tras el 'caso Rubiales', que empañó una de las gestas más importantes en la historia del deporte femenino español, abrió la caja de los truenos en cuanto a la situación de la mujer en el balompié nacional. El beso no consentido del expresidente de la Federación Española de Fútbol a la delantera de La Roja, provocó un tsunami bajo el hashtag #SeAcabó que acuñó Alexia Putellas, y que recorrió el planeta poniendo en el foco mediático las desigualdades que sufren las futbolistas y las deportistas en general, para provocar así una revolución en la estructura de la FEF con el impulso de este movimiento global contra el machismo.

Gracias a la visibilidad de la denuncia de Jenni Hermoso así como las exigencias de las futbolistas campeonas del mundo, se puso el foco en un sector acostumbrado a las desigualdades. «Este premio significa muchísimo para mí. Me hace ser aún más consciente de la responsabilidad de todos los deportistas que tenemos tanto dentro como fuera del campo», señaló la madrileña visiblemente emocionada, incluida en una lista de las mujeres más influyentes del mundo en 2023, y a quien el fútbol le da la vida que necesita.

Coincide el galardón con el estreno -el 1 de noviembre- del documental en Netflix '#SeAcabó: Diario de las campeonas', después de que la plataforma de pago desvelara hace unos días el tráiler de la cinta. Minuto y medio que no han dejado indiferente a nadie. «Para mí era un grupo roto. Parecía que teníamos que ganar para joder a las otras», revela Laia Codina, central de la Roja y del Arsenal, recordando el conflicto de 'las 15' -que pidieron no volver con el equipo nacional por su estado emocional y de salud- con la FEF. A las palabras de la defensa le siguen las de Irene Paredes: «Hemos vivido y peleado cada balón, dentro y fuera del campo. «En todo momento se han creído que somos sus niñas, sus niñas que juegan al fútbol para divertirse». Durante un tiempo, la central del Barça desapareció de las convocatorias del entonces seleccionador Jorge Vilda, que sucedió en el cargo al polémico septuagenario Ignacio Quereda, con quien el combinado nacional vivió una época turbia desde 1988 a 2015.

«No apostaban por nosotras ni les importábamos», apunta Aitana Bonmatí, doble Balón de Oro como mejor jugadora del mundo. Tras sus palabras, el documental, de la productora You First Originals, reproduce algunas de las voces más contrarias a las jugadoras: «Una pataleta de 15, con perdón, niñatas». En el documental «saldrá cada una pensando lo que ella sentía. Ahí estará el documental para quien necesite esa explicación», declaró recientemente en una entrevista Alexia Putellas, que junto a Paredes y Hermoso, forma parte de aquella España 'Cenicienta' de 2013 que ha vivido todas las fases del fútbol hasta lograr la estrella de campeona.