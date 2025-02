Haaland, Modric o Lewandowski, ilustres en riesgo de perderse la Eurocopa

La fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania del próximo verano encara su recta final. Hasta conocer el listado compuesto por 21 de las ... 24 selecciones con plaza en el torneo solo resta la doble jornada de noviembre y sin margen de acción llegan los apuros y las matemáticas propias de calculadora para muchos combinados de gran nivel que no han sido capaces de hacer los deberes a tiempo.

Varios conjuntos de prestigio liderados por estrellas del panorama actual sienten ya en sus carnes la amenaza real de no ser partícipes de la gran fiesta del fútbol europeo o verse abocadas a la dramática repesca que repartirá las tres plazas restantes como mal menor.

Con la ampliación del torneo de 16 a 24 selecciones en 2016 la UEFA pretendió evitar descalabros importantes de los grandes combinados del Viejo Continente, esos que aspiran a levantar el trofeo y que a excepción de Países Bajos e Italia, que todavía tendrán que garantizar su presencia en el torneo, no fallarán a la cita en Alemania.

Más allá de las tradicionales potencias europeas, el combinado nacional que por derecho propio más se ha acercado a esa aristocracia en los últimos años, Croacia, se encuentra en serio riesgo. El equipo ajedrezado, liderado por el incombustible Luka Modric, ya no depende de sí mismo para lograr el billete directo a la Eurocopa, pues cuenta con los mismos puntos que Gales pero tiene el golaveraje particular perdido.

Si la selección británica hace sus deberes y se impone a Armenia y la clasificada Turquía el potente conjunto balcánico, tercero en el Mundial de Catar y subcampeón mundial en Rusia en 2018, se verá abocado a una repesca que tiene garantizada, eso sí, al concluir segundo en la última edición de la Liga de Naciones, en la que solo cedió ante España en la final en la tanda de penaltis.

Doce selecciones participarán en esa repesca, una suerte de salvavidas que repartirá las últimas tres plazas para la Eurocopa a través de tres rutas diferentes con semifinales y final a partido único en el estadio de la selección mejor clasificada en la última Liga de Naciones. Serán las cuatro mejores situadas de las ligas A, B y C que no logren el billete para la Eurocopa en la fase de clasificación tradicional. Toda una ruleta rusa en la que Italia se quedó fuera del Mundial de Catar hace no tanto, en una muestra clara del peligro que este formato encierra para los equipos teóricamente superiores.

Polonia se encuentra en una situación similar e incluso más delicada que la de Croacia, pues su presencia en la repesca dependerá de los equipos directamente clasificados. El conjunto encabezado por Robert Lewandowski está contra las cuerdas tras el decepcionante empate ante Moldavia en casa. Es tercero en un grupo liderado por la sorprendente Albania, a un punto de la República Checa pero con un partido más, y deberá derrotar a los checos en Varsovia y esperar que unos días después éstos no logren la victoria en su duelo frente a Moldavia en Praga.

No depende ya de sí misma para lograr el billete directo pero es que además ahora mismo tampoco tiene garantizada una segunda oportunidad a través de la repesca, aunque participaría en ella si selecciones como Países Bajos, Dinamarca, Hungría o Suiza finalmente se clasifican, algo que en cualquier caso parece bastante probable.

La gran decepción

Mucho peor resulta la situación de Noruega, una selección que dispone ahora mismo de la mejor generación de futbolistas de su historia, con estrellas de la Premier League inglesa como Erling Haaland o Martin Odegaard, y que sin embargo no ha sido capaz de competir frente a España y Escocia, ambas con plaza fija en la Eurocopa con mucha antelación. El conjunto escandinavo llegará a la última ventana de selecciones del año sin opciones de clasificación y su presencia en la repesca se antoja prácticamente imposible a tenor de su rendimiento en la última Liga de Naciones.

Ausente en el Mundial de Catar, el combinado nórdico no disputa una fase final desde la Eurocopa del año 2000, en la que derrotó a España en la fase de grupos con aquel error de Molina de infausto recuerdo. Los decepcionantes resultados del equipo dirigido por Stale Solbakken en los últimos tiempos amenazan con lastrar la carrera en la competición de selecciones del mejor '9' del mundo en la actualidad.

Haaland firma a sus 23 años 27 goles en 28 duelos con la camiseta de Noruega, un registro acorde a su rendimiento en el Manchester City, pero su desempeño individual dista mucho del nivel general de un equipo que apunta a ver la Eurocopa a través de la la televisión. Sin apenas participación, desasistido y sin ocasión de lucir su demoledora eficacia, la impotencia del ariete frente a España ilustra a la perfección su situación actual en la selección noruega.