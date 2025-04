Graves insultos de Laporta en el palco a los directivos de la Federación: «Cobardes, sinvergüenzas, hijos de puta»

Joan Laporta protagonizó varias escenas censurables tras conocer que el Consejo Superior de Deportes (CSD), un órgano dependiente del Gobierno, concedía la la cautelarísima ... tanto a Dani Olmo y a Pau Víctor, aunque ninguno jugó este miércoles contra el Athletic en la semifinal de la Supercopa porque la licencia no se ha tramitado.

Nada más conocer la decisión, el presidente de la entidad culé se mostró eufórico y celebró como una victoria la decisión del CSD. Pero de una manera peculiar. Se abrazó con personas de la directiva azulgrana, elevó los brazos... y, de repente, hizo un corte de mangas, una butifarra, como se dice en Cataluña.

Pero ahí no quedó la cosa. Tras conocer la noticia de que podían contar con los dos jugadores para el resto de temporada, el presidente de la entidad culé llamó al internacional con España a la zona del antepalco. Quería tener un gesto de cercanía con un futbolista que por momentos se ha visto más fuera que dentro del Barcelona, al igual que lo hizo con Pau Víctor.

De ahí que le llamara a la zona del antepalco para darle un abrazo. En ese momento, había varios directivos de la Federación Española de Fútbol en la zona -entre ellos varios presidentes de las territoriales-. Laporta, según las fuentes consultadas por este periódico, les ha espetado que ellos eran los responsables de la situación. Entonces, les ha llamado «cobardes, acojonados y sirvengüenzas». También ha habido otras insultos más graves, como «hijos de puta», aunque no se sabe si dirigidos a una persona en particular o lanzados al aire. En ese momento no estaba presente el presidente del Athletic, que atendía a las televisiones.

La situación se ha vuelto tensa, hasta el punto de que varias personas de su núcleo duro tuvieron que acudir para mediar en la trifulca, en la que incluso Laporta ha dado patadas a algunos sillones al entrar en el palco. Además, también apareció en escena Rafael Louzán, nuevo presidente de la Federación Española, para evitar que se produjeran males mayores.

Si cumple con su palabra, este jueves o, como muy tarde el viernes, quiere dar una rueda de prensa en la que tiene intención de pasar factura. Ya lo hizo Deco antes del inicio del partido, enfadado con Uriarte: «Debe preocuparse de lo suyo porque cada uno tiene sus dificultades. Desde el club se está intentando hacer lo mejor posible. La razón o no es un tema de justicia. Si nos dan la razón de momento es porque algo han visto».

Fue la respuesta del director deportivo a la queja del Athletic tras conocer la cautelar concedida por el CSD: «Llevamos ocho días de nuevo año y estamos viviendo algo alucinante. A los clubes se nos pide hacer un esfuerzo para crecer, hacer de nuestras competiciones más grandes y a venir a un país a jugar lejos de nuestros aficionados, pero luego vivimos situaciones esperpénticas. Esto viene muy mal para el fútbol español».