Los extremeños afrontan la jornada más complicada del calendario

La novena jornada del grupo 5 de División de Honor Juvenil presenta un reto mayúsculo para los tres equipos extremeños. Es una de las fechas más exigentes del curso: todos se miden a filiales de clubes profesionales y todos lo hacen en plena pelea por alejarse de la zona baja. Diocesano y La Cruz Villanovense comparten el farolillo rojo, mientras que el Badajoz respira algo más tranquilo con cuatro puntos de colchón sobre el descenso.

El primero en entrar en escena será el Diocesano, que a las 16.00 visita al Atlético de Madrid en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares. El equipo colegial llega con la moral reforzada tras sumar su primera victoria de la temporada, un impulso que le permite abandonar, por fin, el último puesto. Pese a ello, la permanencia sigue a cuatro puntos y el margen de error continúa siendo mínimo. Para colmo, el técnico no podrá contar con Cerni García, concentrado con la selección sub-19 de Andorra en la fase de clasificación para el Europeo. Enfrente estará un Atlético menos dominante que en campañas anteriores, ya a siete puntos del liderato y obligado a no fallar para no descolgarse más.

A la misma hora, en el IDM Paco Herrera, el Badajoz recibe al Getafe. Los blanquinegros atraviesan un buen momento, tanto en juego como en resultados, y llegan ligeramente por delante del conjunto azulón, que no termina de carburar este año. Es una oportunidad para ampliar la brecha con la zona baja, pero también un partido trampa ante un rival herido.

El domingo, a las 17.00 horas, la Cruz Villanovense cerrará la jornada recibiendo al líder absoluto: un Real Madrid que asusta. Ocho partidos, ocho victorias, seis puntos de ventaja sobre el segundo. Para los serones, colistas, el reto es gigantesco, quizá el mayor del curso.