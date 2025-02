El CD Extremadura 1924 ya es una realidad de la mano de Tafur

RAÚL PEÑA Sábado, 11 de junio 2022, 13:42 | Actualizado 19:41h. Comenta Compartir

El CD Extremadura 1924 ya es una realidad. El nuevo proyecto de fútbol en Almendralejo empezó a fraguarse poco después de que el Extremadura UD fuese descalificado de la competición. La idea estaba en la cabeza de Daniel Tafur, que ya quiso hacerse con el mando del CD Badajoz el pasado año. Y ahora, unos meses después, esa idea ya es un hecho.

La intención es que el CD Extremadura 1924 compita esta misma temporada. Ahora queda que el equipo se perfile, cuestión en la que ya se está trabajando, pero que está supeditada a saber al cien por cien en qué categoría va a jugar el club.

La opción de empezar en Segunda Extremeña es la que el club baraja como la más posible, ya que comenzar en Segunda RFEF es complicado. Aun así, no se descarta empezar desde la cuarta categoría del fútbol español.

Lo que sí quiere cerrar Daniel Tafur es la llegada de un entrenador de renombre en la región. El proyecto quiere ser ambicioso y con la contratación del técnico quieren demostrar la seriedad del nuevo club desde el primer momento. Además, si el equipo comienza en Segunda Extremeña habrá fichajes de renombre para ilusionar a la afición y conseguir ascender de categoría el primer año.

El club también cuenta ya con escudo, de forma redonda, con los colores azulgranas y un guiño a la ciudad. Todo está preparado para que el equipo eche a andar cuando se sepa la categoría en la que competirá.

Tafur quiere tener un detalle con los abonados del Extremadura UD de la temporada pasada y tendrán el abono gratis el primer año. Es un detalle que el dueño del nuevo club quiere tener con los aficionados azulgranas y una forma también de fidelizar a la afición del anterior Extremadura.

En los próximos días se conocerán más a fondo las líneas maestras del proyecto de Daniel Tafur, quien ya ha estado en Almendralejo para trabajar sobre el terreno en la confección del club.

En el equipo de trabajo no estará Manuel Franganillo. En Almendralejo se había extendido el rumor de que el presidente del Extremadura UD estuviese en la junta del nuevo equipo, pero el propio Franganillo dejó claro hace unos meses que no se iba a vincular a un nuevo proyecto de fútbol en Almendralejo y Daniel Tafur ha confirmado que Franganillo no estará junto a él en el CD Extremadura 1924.

La afición almendralejense ya tiene equipo con el que volver a ilusionarse, con el que volver a disfrutar del fútbol en la capital de Tierra de Barros. El CD Extremadura 1924 ya es una realidad.

