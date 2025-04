Vivian se presenta como alternativa

Carlos Nieto Martes, 25 de junio 2024, 00:05 Comenta Compartir

«Cuando compré las entradas para Bruce Springsteen hace un año me dije 'ojalá no pueda ir por estar en la Eurocopa'», reconoció Dani Vivian ... hace unos días en una entrevista con este periódico desde la concentración en Aasen. El 'Boss' deleitó al Metropolitano mientras el central del Athletic se disponía a componer la oportunidad de su vida: toda una Eurocopa. No lo ha tenido fácil ni mucho menos. «Nervios como tal, no. Sabía que iba a haber un corte, pero no pensaba en ello. Siempre me fijo objetivos a corto plazo», comentaba sobre sus sensaciones sobre la lista definitiva que Luis de la Fuente ofreció el 7 de junio. Entonces media España daba por hecho que el chaval de 17 años del Barcelona, Pau Cubarsí, se haría con el puesto frente al desgarbado y correcto, pero no brillante, central vitoriano.

Ayer Vivian justificó con creces la apuesta que el técnico riojano hizo por él. En su tercer partido como internacional, el primero de carácter oficial, el zaguero rojiblanco lo bordó. Atento al cruce, no se complicó a la hora de sacar el balón jugado. De la Fuente pide a sus centrales que no se demoren mucho a la hora de iniciar la jugada ni que abusen de los pases horizontales entre ellos. Ritmo. Por arriba estuvo imperial y hasta tuvo un remate que no encontró portería. Por ponerle un pero, la tarjeta amarilla que vio cuando el partido agonizaba. Armando Broja se escapaba en velocidad y ambos se agarraron, pero el del Athletic lo derribó para frenar cualquier intento de empate. Solo en el minuto 67 arriesgó con un pase atrás con el pecho que obligó a Le Normand a salvar la papeleta. A la media hora de encuentro Albania pidió penalti después de que Rey Manaj cayera en el área tras un forcejeo, pero no hubo nada de nada entre el exdelantero del Albacete y el vasco. Vivian formó de inicio con Laporte, necesitado de más rodaje para llegar en perfecto estado de revista a los octavos. Descansó el jugador de la Real Sociedad, que tras la reanudación relevó al del Al-Nassr ante las molestias de Nacho, el cuarto de la terna. Con ambos ya había formado pareja en los dos amistosos que aparecen en el currículum del vitoriano con La Roja. Se estrenó en un imponente escenario como Wembley el 22 de marzo ante Colombia. Lo hizo de inicio con el exjugador del Athletic, sustituido en la recta final por el imberbe jugador culé. Su segunda aparición fue el 5 de junio, apenas 24 horas antes de que el seleccionador de Haro hiciese la criba definitiva. Ante Andorra formó precisamente con Cubarsí en lo que se planteaba como un cara a cara por uno de los huecos. Lo ganó Vivian, imperial toda la temporada en el conjunto campeón de Copa. Pese a jugarlo todo, no se atisba ningún síntoma de fatiga. Al revés. Por tercera vez consecutiva, completó los noventa minutos como internacional. Si empieza, acaba. «Más no se puede pedir» Educado y humilde como acostumbra, Vivian no elevó la voz pese a su partidazo al atender a 'TVE' al término del encuentro. Sabe cuál es su papel y que estará disponible siempre que De la Fuente así lo requiera. «Todos estamos para aportar. Vamos a dar lo máximo toque lo que nos toque y cuando nos toque. La prueba es el partido que hemos hecho», valoró el de Vitoria. «Estoy muy contento porque hemos hecho una fase de grupos perfecta, como había que hacerla. Sin encajar, ganando todos los partidos... Más no se puede pedir», analizó sobre del rendimiento del grupo. Exigente, también hizo autocrítica: «En la primera parte hemos estado muy bien, teniendo el partido controlado. Pero en la segunda hemos bajado un poquito el ritmo y permitido alguna que otra contra que no deberíamos». No piensa en ningún posible tercero como rival: «Todos son súper competitivos».

