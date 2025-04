Martín Zubimendi: «De niño quería parecerme a Xabi Alonso»

Martín Zubimendi (San Sebastián, 25 años) está feliz en su primera Eurocopa pese a que el extraordinario Rodri le cierra el paso al once. «No ... estoy aquí para molestar», avisa nada más acabar el entrenamiento del miércoles en Aasen. De niño soñaba con ser Xabi Alonso. Lo tuvo como entrenador en el filial de la Real Sociedad y ahora ocupa su puesto en el primer equiopo.

De no ser jugador, ¿qué habría sido?

Pues seguramente deportista de otro deporte. Me gusta mucho el surf, aunque no lo practico.

¿Le hubiera gustado ser surfero?

Sí, sí. Vivo en Gros (el barrio surfero de San Sebastián) y lo que he vivido y lo que veo es mucho surf. Mis amigos lo practican, pero yo no porque el fútbol me lo impide.

Fue campeón alevín de ajedrez con 11 años. Es un deporte muy de mediocentro.

El ajedrez me daba mucha concentración, el tener un poco todo bajo control porque cualquier despiste lo pagabas caro. Creo que eso es en lo que más puede parecerse.

¿Juega con alguien al ajedrez en la concentración, quizá con Unai Simón o con Olmo?

No. Ellos sí que juegan, pero hace tiempo que ya lo dejé y soy un poco peor. Ellos le meten mucho tiempo.

¿Por qué dejó el ajedrez para decidirse por el fútbol?

Iba combinando las dos cosas, pero siempre con la prioridad del fútbol y en el momento en el que ya a nivel escolar lo tuve que dejar no me animé a apuntarme a ningún club fuera del cole.

Su padre es profesor universitario...

Exprofesor, ya está jubilado. De Educación Física.

¿Por eso se matriculó en Educación Física?

Puede ser. Al final lo que es lo que he mamado en casa. Mucho deporte, la enseñanza... Mi madre también ha sido profesora.

¿Cómo lleva la carrera?

Pausada. Hice hasta tercero de grado y ahí lo tengo a distancia en la Universidad de Burgos.

¿Entre sus planes está acabarla?

Ojalá que algún día pueda acabarla porque he hecho ya tres cursos y me queda poco, uno.

De la Fuente dijo en una entrevista con este periódico que Rodri y usted son los mejores mediocentros del mundo. ¿Exagera?

Es mucho decir. Al final hay muy buenos mediocentros en Europa. Que lo diga el entrenador, está bien. La verdad que se agradece la confianza que me da desde el primer día que vine. Se lo agradezco, pero es mucho decir.

¿Cómo es la transición de indiscutible en su equipo a suplente en la selección? ¿Es duro?

No. Obviamente cada jugador quiere jugar lo máximo que puede y cuando no toca hay que hacer otras cosas a las que en mi caso no estoy acostumbrado, pero tampoco me ha requerido mucho esfuerzo. Al final aquí en la Eurocopa no estoy para molestar. Lo que tenemos que hacer es ir todos a una, y así estoy.

Supongo que quitarle el puesto a Rodri es complicado.

Sí, sí. Rodri para mí, si no es el mejor, es uno de los mejores del mundo. Así que nada, aprovechar todo el tiempo que estoy con él, aprender y estar preparado.

¿Qué le gustaría coger de él?

Tiene muchas cosas buenas, como proteger el balón Y utilizar el cuerpo. Cuando lo tiene bajo control es muy difícil quitárselo, y eso es algo que me gustaría.

Su futuro

¿Cómo es el trato del entrenador con los que lo juegan?

Muy bien. Si algo tengo que destacar de Luis es eso, el trato con la persona, con el jugador, con todos, con el titular, con el suplente, todos los días... Creo que es fantástico y conmigo varias veces ha venido a hablar individualmente, así que se agradece.

De niño, ¿a quién se quería parecer?

A Xabi Alonso.

Lo tuvo de entrenador en el filial. ¿Cómo le fue?

Muy bien. Tuve la suerte de tener a mi ídolo de entrenador, pero fue poco tiempo porque llegó el covid y tocó cambiar de aires y subir al primer equipo. Pero bueno, esos ocho meses que estuve con él, la verdad es que estoy muy agradecido.

Hay gente en la Real Sociedad inquieta sobre su futuro. ¿Dónde va a estar la temporada que viene?

En la Real. Tengo contrato. Es el lugar donde más a gusto me siento, así que ningún problema.