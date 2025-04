«Compré entradas para Springsteen hace un año y me dije 'ojalá no pueda ir por la Eurocopa'»

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial a Aasen Miércoles, 19 de junio 2024, 00:49 | Actualizado 08:33h. Comenta Compartir

Dani Vivian (Vitoria, el 5 de julio cumple 25 años) es un central de los de antes. No tiene tatuajes, le gusta Bruce Springsteen, se ... lleva los apuntes de su grado de Finanzas para estudiar en la concentración y un libro del clásico ruso Mijail Bulgakov para matar el tiempo. El jugador del Athletic y de la selección española planificó hace un año su agenda de ocio tras la temporada y se compró unas entradas para ver a Bruce Springsteen en Madrid (actuó el 12, 14 y 17 de junio). «Me dije 'ojalá no pueda ir por la Eurocopa'», se esperanzó en voz alta pese a que no entraba en ninguna quiniela. Acertó. Ha regalado sus localidades.

- Su abuelos paternos son de Vilardevós (Orense) y emigraron en busca de trabajo a Alemania. ¿Cómo les fue? - Bien. Era la época en la que había que salir, emigrar y mantener a la familia de alguna forma. - Ahora el nieto llega a Alemania como una estrella del fútbol. ¿Qué significa para ellos? - Para toda la familia es algo muy especial, algo grande, algo que hay que saber valorar por el trabajo que ha supuesto llegar hasta aquí y que hay que saber aprovechar. Donde estamos se pide la máxima exigencia y es algo que quiero tener y ofrecer. - ¿Disfruta haciendo felices a sus abuelos de esta manera? - Totalmente. Es más, para el partido ante Italia vienen 13 familiares y amigos. - ¿Sus abuelos también? - No. Ellos no pueden, están muy mayores. - Estudia un grado de Finanzas. ¿Dónde se ve en el futuro? - En el fútbol. - ¿Se ha traído los apuntes? ¿Estudia? - Algún ratillo ya he sacado. El estudio me sirve para abstraerme un poquito de todo el día con la cabeza centrada en algo. Me ayuda y por eso lo hago. - Leyó 'La metamorfosis' de Kafka para participar en el club de lectura con jóvenes de 16 años en la Fundación Athletic. ¿Le gustó la obra? - No me gustó nada. Lo comenté con ellos. Es un agobio de libro, pero sin más. Es un club que enriquece y que hace felices a los demás. - ¿Ha traído algún libro para leer? Si es así, ¿cuál? - Estoy leyendo 'El maestro y Margarita' (del ruso Mijail Bulgakov, fallecido en 1940). Me relaja. - ¿Quién es su cantante favorito? - Bruce Springsteen. Tenía entradas para ir a Madrid. Las compré hace un año. Cuando las adquirí me dije 'ojalá no pueda ir por estar en la Eurocopa'. Pues mira. Se regalaron y ya está. - ¿Hace un año pensaba en venir a la Eurocopa? No había sido convocado nunca. - Uno aspira siempre al máximo. A todos los jugadores se nos ve. Se ha dado el año como queríamos y aquí estamos tres del equipo. - ¿A Springsteen lo conocen sus compañeros? - Sí. Claro. Digo yo que lo conocerán, je, je, je. - Lo digo porque en los vestuarios se escucha otro tipo de música. - Sí. A mí también me gusta lo que escuchamos en el vestuario. - ¿Toca algún instrumento? - He tocado, pero ya no toco. Piano y guitarra. - ¿No se anima a entrar en Orsai, el grupo de los jugadores del Athletic? - Doy las palmas, les animo y ya está. - Sin ningún tatuaje, ¿será visto como un tipo raro aquí? - No. Muchas veces se plantean situaciones como el prototipo del futbolista. Pero para nada. Creo que el grupo es muy normal. Lo importante es la amistad, la cooperación y el compañerismo. Todos tenemos la misma idea. - Parece mentira, pero desde 1988 el Athletic no enviaba un central a la selección. - Si. Andrinua. ¡Anda que no ha habido buenos! Algo para estar más orgulloso. No sólo representar a España, sino también al Athletic, que es un orgullo estar aquí. - ¿Estuvo nervioso cuando había que cortar a tres jugadores o estaba convencido de que estaría en la lista final? - Nervios como tal, no. Sabía que iba a haber un corte, pero no pensaba en ello. Siempre me fijo objetivos a corto plazo. - Llegó al Mirandés cedido con 20 años y sus compañeros le nombraron capitán. Con Marcelino arrancaba como cuarto central y enseguida fue titular en el Athletic. Y con España le ha valido una convocatoria para estar en la Euro. ¿Cómo se gana tan rápido a la gente? - Igual hay que preguntarles a ellos. Creo que lo que hay que tener es ambición. La ambición te hace mejor compañero. Te hace sacar lo mejor de ti y ayuda a que tu compañero también lo saque porque a ti te ve bien. Las claves son la ambición, el deseo de ganar, saber convivir y ser buen compañero. «Más callado» - Le gusta pasar desapercibido, pero a la vez tiene madera de líder. ¿Cómo compagina ambas cosas? - Sí que es cierto que soy un poco más callado dentro del vestuario, pero no por eso no tienes que tener tu personalidad. Lo que hay que hacer es siempre enfocar para que todo sea para el bien común, y a partir de ahí ser exigente, ser bueno, ser trabajador... Ahí está la balanza de las cosas para que todo fluya. - ¿Por qué tiene ese ascendente en los vestuarios? - Porque soy muy competitivo y muy trabajador. Me gusta hacer todo lo posible para que las cosas vayan bien porque ese es el respeto que nos debemos a nosotros mismos y a la gente. - De la Fuente dijo que es un jugador top, pero no es tan mediático como otros. ¿Le gustaría ser más mediático o le va bien así? - Creo que me va bien así sin ser tan mediático. No es tan importante lo que los demás piensen de uno, sino lo que uno, siendo realista, piensa de su trabajo. Hay clubes más mediáticos, pero esa Prensa la puedes tener para bien o para mal. Al final es Prensa. Hay que respetarla, pero lo que importa es uno mismo y los que le rodean, - Me dice que lo importante es lo que piense uno de sí mismo. ¿Qué concepto tiene de usted mismo? - Lo que vengo diciendo, esa capacidad de trabajo, de disciplina de concentración y de querer ganar. - Es un hombre muy calmado. ¿Ha puesto alguna vez una mala cara a un entrenador? - Me suelo calentar bastante, pero creo y espero que todas las veces sean con sentido. - Ancelotti dijo una vez que Nacho era un defensa pesimista en referencia a que siempre estaba concentrado porque veía problemas en todos los lados. ¿Usted también? - Me lo dijo Marcelino, que yo encajaba en esa definición. Hay muchos a los que no les hace falta, pero sí puede ser que sea así. También le dije 'pesimista para nada, todo lo contrario'. - Dio una velocidad punta de 34,4 kilómetros a la hora, sólo 0,5 menos que Iñaki Williams. ¿Le ha retado a una carrera? - Así como tal, no, pero él es más rápido, aunque al inicio igual le gano, je, je, je. «Dios quiera que juguemos la final de la Europa League en Bilbao» - ¿Necesita el Athletic un cuarto central? - Es algo que tiene que decidir el club. Todos los equipos suelen tener tres o cuatro centrales. - ¿Cuál fue la mayor locura que hizo durante la celebración de la Copa? - Todo fue un poco locura. Lo que hice fue disfrutar al máximo, como todos. Tengo un recuerdo imborrable e increíble. - ¿Qué momento no olvidará? - Todo fue muy especial desde que metimos el último penalti. Uno de los momentos más bonitos fue cuando nos paramos en la gabarra llegando a San Mamés para echar las rosas. Fue un momento mágico. - ¿Cómo afrontan una campaña con cuatro competiciones? - Con toda la ambición y todo el deseo de hacer las cosas bien. Espero vivir noches grandes. - ¿El objetivo es jugar la final de la Liga Europa en San Mamés? - Dios lo quiera.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión