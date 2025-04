Csoboth noquea a Escocia en el último suspiro y permite a Hungría soñar

Ignacio Tylko Enviado especial a Leipzig Domingo, 23 de junio 2024, 23:21 | Actualizado 23:53h. Comenta Compartir

Cuando está en juego la salud de una persona, el deporte pasa a un segundo plano, incluso tratándose de un duelo que resolvió el húngaro Csoboth cuando se cumplía el décimo minuto de descuento que permite seguir soñando a los magiares y deja en la cuneta a los escoceses. Y así ocurrió, que la riña quedó marcada por una acción que generó incertidumbre, tensión, lágrimas entre los protagonistas y que unió a ambas aficiones mediada la segunda parte. Se produjo en un saque de falta a favor de Hungría en el que el portero Gunn salió con una fuerza tremenda y Barnabás Varga, delantero del Ferencvaros, cayó desplomado. Fue retirado en camilla tras una larga atención sobre el césped y trasladado al hospital, pero la reacción de la gente con aplausos y rostros de cierto alivio invita a pensar en algún gesto tranquilizador.

Hasta esos momentos de zozobra que recordaron lo que le sucedió al danés Christian Erikssen cuando cayó fulminado, en ese caso víctima de un paro cardíaco, durante un choque ante Finlandia en la pasada Eurocopa, el partido apenas tenía noticias. De hecho, lo más emocionante en Stuttgart había sido escuchar como rugían las gargantas de los escoceses al cantar el 'Flower of Scotland', himno oficioso que se utiliza en el fútbol o en el rugby y rememora el espíritu y determinación de los escoceses que vencieron a los ingleses en la batalla de Bannockburn en 1314.

Escocia Gunn, Ralston (McLean, min. 83), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, min. 89), McGinn (Armstrong, min. 76), Gilmour (Christie, min. 83), McGregor, McTominay y Ché Adams (Shankland, min. 76). 0 - 1 Hungría Gulacsi, Botka, Orbán, Dárdai (Szalai, min. 74), Bolla (Csoboth, min. 86), Styles (Nagy, min. 61), Schäfer, Kerkez (Bolla, min. 86), Sallai, Szoboszlai y Varga (Martin Ádam, min. 74). Gol: 0-1: min. 90+10, Csoboth.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina). Amarilla a Styles, Orbán, Schäfer, McTominay y Kleinheisler.

Incidencias: Partido de la última jornada en el grupo A, disputado en el Neckarstadion de Stuttgart.

Quizá llevados por unos maravillosos hinchas que no se cansan de proclamar que ellos no son 'hooligans' sino bebedores de escocesa, los soldados de Steve Clarke comenzaron muy dominantes. Durante algunos minutos, parecía que iban a someter a los húngaros. Pero fue solo una sensación, ya que de forma paulatina los magiares fueron imponiendo en el primer período su mayor calidad técnica y táctica, con el sello del italiano Marco Rossi. Tampoco generaron peligro, apenas un par de detalles de Szoboszlai, el capitán más joven del torneo con 23 años y que no ha rendido como se pensaba en el Liverpool. El central Orbán cabeceó en una acción de estrategia rozando el travesaño, pero parecía en fuera de juego aunque no lo indicó el asistente.

Corazones encogidos

El esfuerzo de la 'Tartan Army' no se negocia y es encomiable, pero a este equipo le cuesta generar juego. Lo fundamenta todo en balones largos o a los extremos para que lancen a la olla. Y sucede que en el área no disfrutan de un ariete verdadero. Entre tanta mediocridad sobresalen el extremo McGinn, que crece en el Aston Villa con Unai Emery, y McTominay, jugador del Manchester United, cerebro líder y hasta goleador con Escocia. Que se lo pregunten a España, a la que este jugador le hizo un destrozo en el choque de clasificación disputado en Hampden Park.

De nuevo, tras el descanso los británicos trataron de imponer su mayor ritmo e intensidad. Estaban a un gol de acceder a octavos de final y su afición estaba entregada, pero sobre el césped les costaba hallar la fórmula ante un rival extraño que solo buscó el gol con ahínco al final. Y lo encontró en el último instante. Lo tienen complicado pero aún tienen esperanzas. Incluso podrían medirse a España en octavos.