El Diocesano suma su primer punto en el derbi

La sexta jornada del grupo 5 de la División de Honor Juvenil dejó sensaciones contrapuestas para los equipos extremeños. En el derbi entre el Diocesano y el CD Badajoz, la igualdad se impuso con un empate sin goles (0-0) que, aunque discreto en el marcador, tuvo un valor simbólico para los locales: primer punto de la temporada tras cinco derrotas consecutivas. Por su parte, el Badajoz sumó un empate que lo mantiene en la zona media, con 8 puntos, todavía lejos de la tranquilidad.

El encuentro fue tenso, cerrado y con escasas ocasiones. El Diocesano, atenazado por la necesidad, tardó en asentarse. Sin embargo, en la segunda mitad dio un paso adelante, empujado por la fe y la convicción de un equipo que empieza a creer en su reacción. El conjunto de Quique Gómez mostró una mejor versión tras el descanso, generando las mejores oportunidades del partido, aunque sin el acierto necesario para romper el cero. Pese al sabor agridulce del empate, ambos equipos ven este empate el camino a seguir.

Más amarga fue la jornada para La Cruz Villanovense, que cayó con claridad en su visita a Las Rozas (4-1). El conjunto madrileño fue superior desde el inicio, y en apenas dos minutos (32 y 34) golpeó con los tantos de Jorge y Gonzalo. Pese al espectacular gol de Nico desde el centro del campo justo antes del descanso, el cuadro serón no pudo sostener la reacción. En la reanudación, De la Mata firmó el 3-1 en el 51 y un penalti en el minuto 90 cerró la goleada. Con esta derrota, La Cruz sigue en descenso.