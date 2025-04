La Cruz llama a su afición para volver a hacer historia

Estrella Domeque Jueves, 19 de mayo 2022, 08:39 Comenta Compartir

Cuando uno sueña con su equipo haciendo historia imagina un pabellón repleto de aficionados, con un ruido casi ensordecedor y unos cánticos que den ese último aliento para lograr la gesta. Es el ambiente con el que La Cruz Villanovense lleva soñando toda la temporada sin que, por el momento, ese sueño se haga realidad. Y no será por falta de buen fútbol sala. «Si hubiesen venido a algún partido, habrían repetido porque estas chicas juegan muy bien», lamenta su entrenador, Abel Carretero. «Nos duele haber estado ahí arriba toda la temporada, haciendo muy buen fútbol sala tanto en nuestro equipo como en los rivales, y la pena es que no hemos tenido el respaldo del público como nos hubiese gustado», añade.

Sin embargo, no es tarde para enmendar el error, porque será este el domingo con el que llevan soñando toda la temporada. Una cita con la historia en el pabellón José Manuel Calderón ante el Deportivo Córdoba (12.00 horas) en la que estará en juego la clasificación de las seronas para el playoff de ascenso a la Primera División. «Era nuestro objetivo y ganando este domingo lo tenemos», dice Carretero sobre el penúltimo partido de la temporada que será el último en casa.

No obstante, el cuadro extremeño llega dependiendo de sí mismo, «algo que hubiésemos firmado a principio de temporada», y le vale con ganar, pero también con hacer lo mismo que firme el Algaida, su perseguidor, en su duelo contra el Alcantarilla. «De hecho, con una victoria podemos llegar a la última jornada incluso con la opción de superar al Alcantarilla».

Todo después de una temporada que no ha sido fácil, con lesiones, covid y cuestiones laborales, «pero ahora ya empezamos a ver la luz al final del túnel y estamos con muchísimas ganas de certificar ese playoff».

Otro de los ingredientes para animar a la afición será el rival, un Deportivo Córdoba semiprofesional que ya sabe lo que es jugar en Primera, aunque llega sin opciones a este tramo final. «Siempre ha sido un equipazo, pero este año ha tenido problemas de lesiones con jugadoras importantes y lo han notado con muchos altibajos», explica el técnico de las seronas. «Aunque no hay que confiarse porque pueden venir sin presión». No solo eso, es que además existe una cierta rivalidad por la proximidad con Córdoba y porque las andaluzas no han logrado este año ganar ninguno de los tres duelos disputados entre ambas cosechando dos derrotas y un empate: «Es el mejor aliciente para que el público asista y nos ayude; nos la jugamos en casa y sería bonito ver un buen ambiente en el pabellón».