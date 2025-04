La Cremonese, el equipo 'perdedor' que vuelve a desquiciar a Mourinho

La Unione Sportiva Cremonese hizo historia este martes al vencer por 2-1 a la Roma, entrenada por José Mourinho, en el encuentro correspondiente a ... la jornada 24 del campeonato transalpino. El club del norte de Italia logró su primera victoria de la temporada en la Serie A, en la que había cosechado hasta nueve empates y catorce derrotas, siendo el segundo equipo más goleado de la categoría, solo por detrás de la Salernitana.

Pero este encuentro será recordado por un hito histórico para el club de la comarca lombarda de Cremona. La Cremonese no ganaba en la máxima competición italiana desde marzo de 1996, hace justo 27 años, cuando venció al Padova por idéntico resultado (1-2). El equipo entrenado por Massimiliano Alvini se había ganado ya la etiqueta de equipo perdedor, incapaz de doblegar a sus rivales, sobre todo por sus fuertes carencias en defensa. Una etiqueta que abandona tras vencer a un grande como el conjunto de la capital, entrenado por uno de los técnicos más laureados de la historia.

Además, la Cremonese, que había sido colista durante todas las jornadas, deja el farolillo rojo de la Serie A tras este histórico triunfo en detrimento de la Sampdoria. Curiosamente, no es la primera victoria del Cremonese ante la Roma esta temporada. El conjunto de Cremona asaltó el Olímpico de Roma en los cuartos de final de la Coppa Italia, venciendo por 1-2 y clasificándose para semifinales por primera vez en su historia. En octavos eliminaron en penaltis al Nápoles, uno de los equipos más en forma de Europa. Por tanto, la Cremonese solo ha ganado dos encuentros esta temporada, y ambos han sido ante la Roma, convirtiéndose en su modesta bestia negra.

Mourinho, desquiciado de nuevo

José Mourinho fue expulsado con roja directa en el minuto 47 del encuentro por un encontronazo con el cuarto árbitro. Muy enfadado, Mourinho tildó de «injustificables» las palabras con las que el cuarto árbitro se dirigió a él.

«Necesito saber si existen grabaciones de audio de lo que me ha dicho. No quiero entrar en la cosa de que él sea de Torino y que nosotros jugamos contra la 'Juve' esta jornada y me quiera fuera del banquillo», explicó el técnico de Setúbal tras la derrota.

También comentó que estudiará si puede hacer algo desde «el punto de vista legal», ya que considera que su expulsión es desproporcionada. «La gente que me conoce desde hace muchos años sabe que soy emocional, pero no estoy loco», concluyó el luso, cuyo equipo marcha quinto a un punto de puestos Champions.