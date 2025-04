Rubén: «Me llevaré el recuerdo de que Gerard Moreno me hizo un gol»

Con la camiseta de un ídolo para él, Pepe Reina, y con una amplía sonrisa; así se marchó Rubén Gómez, portero del Santa Amalia, ... del histórico duelo copero contra el Villarreal. Había encajado nueve goles, pero era un día feliz. «Pese a la derrota abultada, te vas con un sabor bastante dulce porque jugar ante un equipo como el Villarreal, campeón de Europa League y semifinalista de Champions... Eso se queda para el recuerdo no solo para nosotros, también para el club y el pueblo», expresaba el guardameta amaliense que, pese a ese abultado marcador, tuvo varias intervenciones de mérito.

La palabra 'único' era la más repetida para definir cómo habían sido los 90 minutos de partido, pero también las horas previas con una afición volcada que hizo que el recibimiento al autobús les sacara incluso alguna lágrima. «La afición ha estado fantástica y el ambiente ha sido espectacular, desde el primer minuto estábamos a tope de emoción, ha sido algo único, cuándo volveremos nosotros a vivir una situación así; es mágico».

Más de 8.000 aficionados llegaron al Francisco de la Hera desde Santa Amalia, pero también de otros puntos de la región y se dejaron contagiar por el sueño de dar la sorpresa. Sin embargo, cumplida la media hora, el Villarreal sacó un rodillo inasumible por los de Manu Agudo. «La breva es que nos han venido los goles muy rápido, en cuestión de cuatro minutos, eso nos ha bajado un poco la moral», reconocía Rubén, «el Villarreal ha venido con todo y cuando tienes delante a jugadores como Gerard Moreno, Trigueros, Parejo... Son referentes y no son de estas categorías nuestras, se notó el nivel».

Eso sí, jamás un gol dejó un sabor tan dulce. «Me llevaré aunque sea el recuerdo de que Gerard Moreno me hizo un gol», decía sin recordar que el internacional español en realidad hizo doblete. Poco importaba hablando al lado de una camiseta de Pepe Reina a la que no quitaba ojo y que irá junto a la que lució en el histórico partido: «Me estoy haciendo la casa y esta va a ir enmarcada junto con la de Pepe Reina, los guantes y las fotos. Quedará para el recuerdo». No fue la noche soñada, pero sí que hicieron soñar a todo un pueblo.