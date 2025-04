Un pequeño porcentaje para soñar en el Villanovense

Pellegrini: «Si uno entra confiado, se producen resultados adversos»

El Betis llegó este martes a Villanueva de la Serena con las ausencias destacadas de Isco, Fekir y Guido Rodríguez, futbolistas a los que muchos esperaban ver en el Municipal Villanovense. Entre las ausencias destaca también la del extremeño Rodri, que arrastra unas molestias que le impedirán visitar de nuevo su tierra; no estarán tampoco Carvalho, Pezzella ni Ayoze. Finalmente, Manuel Pellegrini viajó con una convocatoria en la que sobresalen los nombres de Rui Silva, Bellerín, Borja Iglesias o Andrés Guardado, también Assane Diao. El técnico chileno trae también a los canteranos Sorroche, Enrique, Mendy y Germán, este último que podría ser titular bajo palos ya que Vieites no puede ser convocado para la Copa del Rey y Rui Silva viaja también entre algodones. «Si uno entra confiado y cree que va a ganar, normalmente se producen resultados adversos», advertía en la previa del partido Pellegrini, que no quiere confianzas y desconfía de este tipo de partidos. «Hay muchos partidos de Copa del Rey en los que se produce lo que en teoría es una sorpresa, que no lo es en la práctica, ya que cualquier jugador de fútbol profesional si le das tiempo y espacio te va a marcar una diferencia».