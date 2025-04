Los penaltis dejan en caja 35.000 euros más para el Mérida

La última tanda de penaltis que salió cruz fue en la final de la Copa Federación ante el Cacereño en el Romano. Desde entonces, el ... Mérida no ha perdido ninguna: ascendió a Segunda B con la del Socuéllamos en 2019, pasó a la segunda ronda de Copa ante La Nucía en 2021 y la de este último domingo en Utebo. «No pensaba en nada, la verdad», declaró Artiles cuando le preguntaron qué rondaba por su cabeza antes de lanzar el último penalti. «Cuando hicimos la lista, pedí tirar el quinto. Quería tener el definitivo». Y por cómo lo celebró el equipo, no había dudas: quería clasificarse.

Por cómo lo celebró el equipo, por el 'once' y los cambios de Juanma y por cómo se perfiló el grupo para sacar un partido «más duro de lo que nos pensábamos. Y ya pensábamos que iba a ser duro», repiten varios miembros de la expedición emeritense. «El año pasado nosotros estábamos aquí», recordó tras el partido Juanma Barrero. «Y nos hemos visto en muchas de estas. Pero uno se acostumbra muy rápido a lo bueno y nos olvidamos de que el fútbol es disputa, pelea, competir a muerte cada balón… y nos ha venido bien lo que hemos vivido en Utebo porque es un punto que podemos mejorar en nuestro juego de este año».

La caja fuerte del Mérida ya ha recogido un total de 70.000 euros más IVA en esta edición de la Copa. Los primeros 35.000 por participar y los últimos 35.000 por pasar de ronda. No recibirá nada más de la RFEF a no ser que supere la próxima ronda, independientemente de si se televisase o no el choque (cosa que todavía no se sabe). Ahora espera a un rival de Segunda A en el sorteo de este miércoles a las 17.00 horas, porque el choque se disputará en el Romano entre el 20 y el 22 de diciembre. Al club le interesa un equipo histórico pero que se encuentre en una situación delicada y le importe poco la Copa.

La idea del club, una vez se conozca el rival, es reunirse para decidir la política de precios tanto para ese partido como para el derbi ante el Badajoz del 11 de diciembre. Para el partido de Copa habrá suplemento para los abonados, pero «no serán caros».