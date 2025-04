El penalti más dulce de Dani Sales

«Tenía claro desde el principio el sitio donde lo iba a tirar. Lo comenté, incluso, con algunos compañeros. El portero se fue al otro ... lado y por fortuna fue gol». Son palabras de Dani Sales, mediocentro sevillano del Diocesano que este pasado domingo, a sus 24 años, se erigió en protagonista de la gesta de su equipo frente al Real Zaragoza después de transformar un penalti que él mismo había sufrido. En declaraciones a HOY, el jugador rojillo reconoce que el tanto marcado a Álvaro Ratón para dar el pase de ronda al equipo extremeño ha sido el gol más importante de su trayectoria deportiva: «Me hizo mucha ilusión. Fue algo espectacular».

En un encuentro ante un rival dos categorías por encima del cuadro colegial, el jugador del Diocesano destaca la exigencia física y la tensión acumulada durante los 90 minutos. Especialmente, al tratarse de un marcador ajustado. No obstante, todo eso desapareció cuando colegiado Quintero González puso fin al envite: «Acabamos todos muy contentos, con esa satisfacción del trabajo bien hecho para que se vea que todo lo que estamos haciendo al final tiene que dar sus frutos».

Para el recuerdo, Dani Sales se quedó con la camiseta del medicocentro Francho Serrano, quien salió a escena en el minuto 67. «Ya lo conocía de haberlo visto jugar, pero en vivo me pareció un futbolista bastante bueno. Eso va a quedar siempre para el recuerdo».

Del partido del domingo, el mediocentro rojillo se queda con el ambiente vivido en las gradas del Municipal de Arroyo de la Luz: «Ojalá se pudiese vivir esto cada domingo en Pinilla, pero es complicado». Asimismo, recuerda las caras de satisfacción de los jóvenes jugadores de la cantera, muy animosos durante todo el partido. «El secreto que tiene este club es la cantera que tiene y cómo la trabaja. Todos los niños tenían una ilusión tremenda». El compromiso de Dani Sales es tal que todas las semanas trabaja en la formación de los futbolistas del infantil A y del cadete B, aunque reconoce ver todos los partidos que puede del resto de equipos por su pasión por el fútbol.

Respecto al adversario al que se enfrentará el Diocesano como local en la segunda eliminatoria, Dani Sales no tiene una especial predilección, pero sí desea que el contrincante sea de la primera categoría del fútbol español: «La verdad es que no tengo preferencias. Si me dan a elegir, espero que sea alguno de los de Primera División, un rival de élite».

El centrocampista sevillano espera que la mediática victoria frente al Real Zaragoza pueda suponer un espaldarazo para el equipo, que en liga acumula cuatro derrotas consecutivas: «Ahora tenemos que ponernos las pilas e intentar mantener para la liga esa confianza que hemos cogido. Estábamos trabajando todos muy bien y es verdad que últimamente los resultados no estaban acompañando, pero este equipo tiene mucha hambre y eso es algo que en la liga se va a ver reflejado».

Formado en la cantera del Betis, Dani Sales vive esta temporada su segunda etapa en el Diocesano tras regresar este pasado verano procedente del Recreativo de Huelva y se muestra satisfecho con la decisión tomada: «Este club siempre me ha tendido la mano. Es un club muy familiar donde me he sentido bien desde el primer día. Los compañeros también me hacen sentir bien en el vestuario y gracias a Dios están yendo las cosas bien. Es cierto que tenemos que remontar en la liga, pero trabajando como lo hacemos lo vamos a conseguir».

Además de prestar sus servicios como jugador del primer equipo y como formador de canteranos, Dani Sales estudia en la actualidad Nutrición y Dietética. Del mismo modo, también se está formando para ser entrenador. Todo ello con vistas a un futuro profesional que, tal y como espera, pueda estar relacionado con el mundo del balón: «El día de mañana me encantaría ser entrenador, director deportivo o tener cualquier otro empleo que esté relacionado con el fútbol».

Entre tanto, tanto Dani Sales como el resto de sus compañeros cuentan las horas para el sorteo de este miércoles, cuando el Diocesano conocerá el nombre de su rival en la segunda ronda copera. De los 13 equipos de Segunda RFEF que están en el bombo, 12 jugarán contra un Primera y uno frente a un Segunda.