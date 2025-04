«Por un lado quería al Mérida… pero por el otro, no»

Su abuelo Mateo entrenó muchos años en las categorías inferiores del Mérida en la década de los noventa. Su padre José Juan fue una de ... las perlitas del fútbol emeritense en aquella década. Su tío Jorge llegó incluso a pertenecer al primer equipo durante cinco años en dos etapas diferentes. Él, Roberto González Bayón (Mérida, 2001), fue el mejor de todos y por eso a los doce años lo fichó el Betis.

Su carrera es tan prometedora que siempre ha ido muy por delante: goleando en cadetes cuando aún era infantil, saltando a la División de Honor de juveniles y al filial cuando ni tan siquiera tenía pelusilla en el rostro, entrenando con el primer equipo de Quique Setién siendo aún adolescente y debutando con el de Pellegrini hace apenas un año... Ha sido internacional sub-16 y sub-17 y, con esta, acumula ya tres años de experiencia en Segunda División A. Y solo tiene 21 años.

–¿Quería o no al Mérida en el sorteo?

–Por una parte, sí… porque es muy bonito volver a jugar ante mi gente en el estadio. Pero por otra parte, no… porque uno de los dos va a quedar eliminado y me gustaría que los dos llegásemos lo más lejos posible en Copa.

–¿Le da posibilidades entonces al Mérida de eliminarlos?

–Sí, claro. Al final, fútbol es fútbol. Todo está muy igualado y los partidos se resuelven por pequeños detalles. Si un equipo está enchufado, le puede ganar a cualquiera.

–¿Os importa la Copa o si os dan a elegir entre ascenso y pasar de ronda, lo tenéis claro?

–Nos importa la Copa. Queremos llegar lo más lejos posible y, además, mantener esta racha que llevamos en Liga en otra competición nos ayudaría muchísimo a nivel anímico.

–¿Sigue al Mérida?

–Claro. Aparte de ser aficionado, tengo amigos en esa plantilla: coincidí con Meléndez y Nacho González en el Betis y a Carlos Cinta lo conozco de toda la vida de Mérida.

–¿Y qué le dice la temporada que se está marcando el equipo?

–Acaba de llegar a la categoría y le está plantando cara a cualquier rival, ganando puntos en casa y fuera, con futbolistas que pueden darle mucho al club este año.

–¿Con quién va a ir su familia el 22 de diciembre?

–Creo que conmigo. Tirarán más por la sangre que por el equipo. Ya se lo echarán en cara por la calle (risas). Luego tengo algunos amigos que también irán conmigo y otros que me han dicho ya que quieren que pierda. A los amigos los tengo divididos.

–Aquella pretemporada que vino a jugar un amistoso con el Betis B, la grada protestaba cuando de vez en cuando le hacían entradas fuertes.

–Cada vez que he ido he sentido el cariño de la gente. Para mí, aquello que pasó, fue algo increíble. Me acuerdo de los aplausos, de lo bien que estuvo el partido… Son momentos únicos que ojalá pueda vivir más veces, y si es con el Mérida más arriba, mejor que mejor.

–¿Se acuerda cuando lo llevaban al Romano de niño?

–Sí. Es que iba siempre, y estábamos en Tercera. Y ya pensaba entonces que algún día podría llegar a jugar ahí. He tenido suerte en mi vida, las cosas me han ido bien y ahora resulta que estoy en una categoría superior… pero eso no quita que algún día pueda volver a casa.

–¿Qué recuerda cuando hizo las maletas?

–Era infantil de primer año y al poco de comenzar esa temporada, fiché por el Betis. Teníamos un buen grupo de niños, que ya llevábamos mucho tiempo juntos. Tengo un gran recuerdo de esa época. Ninguno de mis compañeros ha tenido la suerte de llegar.

–Es que era muy niño.

–Pero no me arrepiento de aquella decisión. Tenía mucha ilusión. He crecido mucho como futbolista y como persona. En Extremadura es complicado salir porque no tenemos tanta visibilidad como en otras ciudades. Ojalá que con el tiempo puedan ir saliendo muchos chavales más de la región y tengamos más extremeños en la élite.

–Elige el Betis pero, tanto cuando se va de niño como cuando firma su primer contrato profesional, hay otros clubes mucho más importantes que pretenden llevárselo.

–Yo lo tuve siempre claro: el Betis es un equipo grande, con una gran afición, en el que aprendes mucho como persona y como futbolista. Para mí asumir ese reto era muy importante.

–¿Y cómo llevó que también le quisieran equipos como el Real Madrid o el Manchester United?

–Bien. Gracias a Dios tengo unos padres y una familia buena que me aconseja siempre. Sé de dónde vengo y lo que he tenido que hacer para tener lo que tengo hoy. Lo único que me importa es seguir trabajando y esforzándome para que todo esto vaya a más y algún día pueda estar lo más arriba posible.

–¿Se está cumpliendo la hoja de ruta marcada en su día?

–Sabemos cómo es el fútbol: puedes tener años buenos y años malos. Lo importante es estar arriba y seguir creciendo. Soy joven aún y me queda mucho por aprender.

–¿Qué le falta para llegar más arriba?

–Pues entender más el juego, adaptarme físicamente a las exigencias y pulir los pequeños defectos para algún día poder jugar en la élite.

–Aquí en Mérida sabemos que va a llegar.

–Yo no pienso en eso, solo en mejorar y seguir esforzándome para crecer como persona y como futbolista. Si llega, llegará solo. Pero sí, es algo que sabemos que se puede dar. Mi mente está en trabajar y en seguir creciendo.

–¿Qué es lo que más cuesta a estos niveles?

–Es una categoría muy física y cualquier detalle marca la diferencia en cada partido. No puedes cometer ningún fallo y tienes que estar concentradísimo los noventa minutos.

–Pero usted es más técnico que físico.

–Llevo bien el ir creciendo físicamente. Es un salto que he tenido que dar porque es muy importante. Pero aún me queda mucho por mejorar.