La visita del Betis tiene patas arriba el Municipal Villanovense. Jardineros, pintores, operarios... Todos trabajan para convertir el feudo serón en un estadio de primera ... categoría antes del próximo 6 de diciembre. Ya se hizo contra el Barcelona en 2015 y se repitió tres años después contra el Sevilla. La imagen se espera muy parecida. «Ahora mismo estamos en algo más del 70% del aforo», dice Melchor Romero, director general del Villanovense, un porcentaje que se traduciría en alrededor de 7.000 personas.

«Sin duda, será una inyección importante para el club y hay que gestionarlo de la mejor manera para que al final se cumpla con todos los deberes de un club como el nuestro», reconoce sobre los beneficios económicos de este partido. Sin embargo, no es oro lo que reluce: «En gastos, con total seguridad, hablamos de mucho más de 100.000 euros». En ese sentido, Romero apunta como mayor gasto la instalación de las gradas supletorias.

Y es que la frase que más repite en los últimos días es «tenemos que 'construir' un estadio, con todo lo que ello conlleva, porque no tenemos instalaciones para albergar un evento así». ¿Merece la pena el esfuerzo? «Sí, son muchas horas de trabajo, de mucha gente, pero también de ilusión por hacer algo bonito para el club y la ciudad», responde.

Él vivió las anteriores noches coperas como aficionado, pero esta será su primera vez como directivo, «la responsabilidad es mucho mayor, pero de las dos maneras lo vives como algo único». Aunque es ahora cuando le toca responder a las críticas, por ejemplo, por el precio de las entradas, cuestionado en algunos foros. «Podemos entender que de puertas para fuera esa cifra pueda ser incomprensible; pero no ponemos el precio de manera aleatoria», defiende Romero, que se muestra convencido de que si el precio hubiera sido inferior, «también habríamos recibido críticas de otros sectores al ser una ocasión única». Pese a ello, espera una muy buena entrada.

Una gran afluencia que ya se vio en Almendralejo, lo que suscita cierta preocupación. «La experiencia previa y reciente de lo que pasó hace que esta alerta se duplique», afirma el directivo serón, «habrá muchos dispositivos desplazados y, aunque uno no tiene nunca la certeza absoluta de que no vaya a pasar nada, se van a poner todos los medios para intentar que no ocurra nada».

El objetivo es que sea una fiesta como lo fue «el Barcelona hace ocho años, el Sevilla tres años después y ahora el Betis… Creo que nos estamos convirtiendo en ese equipo 'copero'». Una alegría que también se quiere trasladar al césped. «El equipo juega muy bien y creo que este partido lo vamos a disfrutar», afirma un optimista Rafa Ocaña, director deportivo de los serones.

Perder, dice, entra dentro de una relativa lógica, «pero sé que vamos a tener nuestras opciones, incluso de hacerles daño». Ocaña cree que el estilo de juego va a permitir a su plantilla tener el balón, también opciones en área rival, pese a tener delante a un Primera. «El Betis también te deja jugar más que un equipo de nuestra categoría donde los espacios son mínimos; tenemos gente muy rápida que puede hacer daño y seguramente será un partido muy parecido al del Ibiza», vaticina Ocaña, que espera que la posesión sea bética, «pero tendremos nuestras armas también para salir a la contra».

Y, como director deportivo, ¿a quién destaca en el Betis? «El más conocido quizás sea Isco, pero por el futuro que tiene, sobre todo porque es una posición difícil, me gusta mucho Miranda», responde, «tiene mucha calidad y seguro que lo veremos en un grande de La Liga o la Premier».

Ocaña sabe que sus futbolistas ya sueñan con ese partido y lo que les pide es «disfrutar del día a día y que se lo dejen todo». Mientras, el mensaje a la afición es llenar el campo y animar a su Villanovense, «soñando, por qué no, con pasar la eliminatoria».