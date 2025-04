El Cacereño tumba al Córdoba con autoridad

Que pase el siguiente. El Cacereño se plantó este sábado en la segunda ronda de la Copa del Rey tras firmar ante el Córdoba en ... el Príncipe una brillante victoria por tres goles a cero ante un público entregado a la causa del decano del fútbol extremeño. El equipo de Julio Cobos, que incluso tuvo ocasiones para haber firmado un triunfo más abultado, puso en escena su mejor versión ante un rival de superior categoría y que lidera su grupo en Primera RFEF.

En una nueva noche mágica y para el recuerdo en el estadio de la carretera de Salamanca, el Cacereño se asegura, de esta forma, una nueva eliminatoria en casa y ante otro adversario de superior categoría. Algo que siempre es de agradecer, especialmente para los clubes modestos.

El entrenador del Córdoba, Germán Crespo, tuvo que realizar encaje de bolillos para confeccionar un once inicial en que no hubo presencia de un lateral izquierdo puro. Los visitantes no tardaron en protagonizar su primera ocasión de peligro, cuando en el minuto tres Sergio Alonso lo tuvo todo a favor, pero la intervención de Iván Moreno sirvió para desbaratar la oportunidad. La réplica la dio Aguado para el Cacereño en el minuto seis con un lanzamiento con pierna izquierda desde la frontal del área.

Ya desprendido de sus respetos iniciales, el Cacereño golpeó primero con el gol de Iván Fernández en el minuto 9. El atacante verdiblanco sacó petróleo de un balón largo enviado por el meta Iván Moreno para fabricar una extraordinaria jugada individual hasta el corazón del área y batir a Felipe Ramos con pierna izquierda.

Cacereño Iván Moreno, Aguado (Pedro Ramírez, min. 67) Gomis, Molina, Josín, Clausí, Telles, Merenciano (Karim, min. 57), Solano (David Grande, min. 67), Samu Manchón (Ruymán, min. 80) e Iván Fernández (Garci, min. 80). 3 - 0 Córdoba Felipe Ramos, Puga (Simo, min. 46), Moreno, José Cruz, José Alonso, Cedric (Calderón, min. 46), Diarra, Cristian, Sergio Benito (Willy, min. 58), Kike Márquez (De las Cuevas, min. 58) y Adri Fuentes. Goles: Iván Fernández, minuto 9. 2-0: Solano (p), minuto 45. 3-0: Garci, min. 83.

Árbitro: Vicente Moral (castellanoleonés). Amonestó a Iván Fernández, Josín, Pedro Ramírez y Telles, del Cacereño, así como a Jorge Moreno, por los visitantes.

Incidencias: 3.127 espectadores en el Príncipe Felipe. Se guardó un minuto de silencio en memoria del padre del jugador verdiblanco Alfonso Liceras. Sus compañeros de equipo salieron al césped con una camiseta de apoyo a su portero.

Diez minutos después, un robo de Telles desembocó en otra clara ocasión de Iván Fernández, quien obligó a intervenir a un acertado Felipe Ramos. Crecido en sus posibilidades, el Cacereño pudo hacer el segundo por mediación de Molina, cuyo remate de cabeza en el 29 acabó pegando en el palo.

Por parte del Córdoba, Adri Fuentes a punto estuvo de hacer el mejor gol del partido en el 36 tras protagonizar un gran cambio de ritmo en velocidad y plantarse solo ante el portero del Cacereño, pero falló en la definición. En el 42, Felipe Ramos encogió el corazón de los seguidores visitantes cuando se le escapó un balón previamente neutralizado, pero supo recular a tiempo para evitar el gol. Dos minutos después, el castellanoleonés Vicente Moral señaló penalti sobre Samu Manchón. Pena máxima que sería transformada por Solano al borde del descanso (2-0).

El Córdoba se vio obligado a sacar a Calderón de inicio en la segunda mitad para nutrir el carril izquierdo con un experto en la materia. Del mismo modo, Simo también entró al campo como propuesta ofensiva en los visitantes.

En el 48 la escuadra andaluza vio cómo se le anulaba un gol por fuera de juego tras una acción de estrategia a balón parado. A la contra, el Cacereño pudo hacer el tercero de la noche en el 51, pero el disparo de Iván Fernández pegó en el palo.

Dispuestos a la luchar por remontar, los andaluces se hicieron con el control del juego y dejaron espacios atrás. Samu Manchón tuvo otra clara opción desaprovechada ante Felipe Ramos.

Ampliar Celebración del primer gol del Cacereño. / JORGE REY

No sin apretar los dientes, el Cacereño logró que los minutos pasasen con su portería a cero ante un Córdoba volcado, lo que propició algunos minutos de silencio enrarecido en el graderío. Todo ello con Willy y De las Cuevas como variantes ofensivas en esta recta final del encuentro. Esa sensación se rompió definitivamente con el tercer gol del decano del fútbol extremeño, firmado por Garci en el minuto 83 a placer.

Con un Córdoba que ya definitivamente entregó la cuchara, los de Julio Cobos gozaron, incluso, de alguna otra ocasión más para haber aumentado la renta. Tras el pitido final se desató la fiesta tanto en el campo como en la grada.