Carlos Herrera anuncia su candidatura para la presidencia de la FEF

Javier Varela Madrid Martes, 6 de febrero 2024, 10:56 | Actualizado 18:05h. Comenta Compartir

«Formalizo la candidatura a la Federación Española de Fútbol. Tengo un buen proyecto para el fútbol español, mucha ilusión y gente que me acompaña en el proyecto que es muy sólida. Luego ya veremos». Con estas palabras Carlos Herrera anunciaba su intención de presentarse a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.

Después de meses de rumores y el periodista y presentador de la Cope señaló este martes que se presentará a las elecciones presidenciales de la FEF. «Efectivamente mi intención es presentarme. Ahora hay que ver el pliego de condiciones. Si dice que los que midan 1,87 y sean de Almería no pueden, entonces no puedo», anunció en su programa.

Aunque la propuesta del presentador no parecía en serio, las palabras de Herrera este martes dan más credibilidad a su intención de presentarse a las elecciones en las que se elegirá al sucesor de Luis Rubiales. «Entiendo la incredulidad de algunos», señaló en una entrevista en Marca. «En muchos países de nuestro entorno es muy habitual que alguien desde la pasión por el fútbol, no desde el fútbol orgánico, llegue a las estructuras de la organización del fútbol. ¿Un periodista en la Federación de Fútbol? También ha habido un médico o abogados. La condición esencial es amar el fútbol español, querer mejorar el fútbol español y dedicarle los mayores esfuerzos de tu tiempo», añadió.

«Un gigante adormilado»

Para Carlos Herrera, la Federación es «como un gigante adormilado, si no dormido, adormilado» y cree que «precisa de una regeneración, de una refundación» que se lleve a cabo «de una forma sencilla, honesta y sin aspavientos», porque lo que menos necesita la Federación ahora son aspavientos, grandes palabras y grandes definiciones. «Lo que necesita es un trabajo sencillo y regenerativo», sentenció.

El periodista quiere apostar porque «tecnológicamente se dé un paso hacia adelante» y dedicar el cien por cien del tiempo a crear «una estructura moderna, no rígida y una estructura atrevida en el campo empresarial». Herrera defiende que el fútbol español es una gran empresa «que hay que gestionar con criterios de empresa y con criterios de divulgación, de aportación y concentración».

«Los árbitros en activo no deberían estar en el VAR»

Sobre el papel de los árbitros en el fútbol español, Herrara tiene claro que deben ser «protagonistas», pero sobre todo deben tener «autonomía en la elección de sus representantes». Además, cree que los colegiados deben hablar después de los partidos: «No digo que se pasen todo el día dando una explicación de por qué han pitado un penalti, pero sí creo que deben intervenir en esta pequeña fiesta expositiva que es el fútbol cuando acaba el partido. Desde el respeto y la consideración, apoyándoles en todo lo que sea necesario».

«Hay que potenciar, aplaudir y casi hasta mimar el fútbol femenino»

El VAR ha cobrado un protagonismo excesivo en los últimos meses en el fútbol español y el nuevo presidente de la Federación deberá tener claro el rumbo que debe tomar el videoarbitraje. «Los árbitros en activo no deberían estar en el VAR. Hay árbitros muy capacitados que no están en activo, con una gran experiencia, que podrían quitarle algo de aspereza al propio VAR». Además, en su propuesta incorporaría «un jugador», porque «ellos han jugado al fútbol y saben la intención que tiene una carga o una mano. El VAR no puede ser un instrumento que pare para interpretar acciones que lo pueden hacer los árbitros», sentenció.

Sobre el fútbol femenino, Herrera tiene claro que «ha abierto unas puertas de incorporación al deporte y creado unas ilusiones al cincuenta por ciento de la población que parte del cual antes no participaba del fútbol y que ahora sí participa». Por ello, considera que es una vía que «hay que potenciar, aplaudir y casi hasta mimar».

Una Supercopa de España «tiene que jugarse en España»

Una de las polémicas que ha rodeado a la Federación en los últimos años ha sido el modelo y el lugar donde se ha disputado al Supercopa, Arabia Saudí. «La Supercopa de España se ha de jugar en España», dijo Herrera, aclarando que hay que respetar los contratos que la Federación haya establecido con segundos países. Además, apuesta por un modelo «estilo de la Final Four» en una ciudad española en uno o dos estadios. «Imagina en Málaga, Sevilla, Oviedo, Canarias... Imagina una ciudad con cuatro grandes equipos...», señaló.

«¿El modelo de la Copa del Rey? Creo en el sorteo puro de equipo y en el sorteo de campo»

Y sobre la Copa del Rey, el periodista desveló su apuesta por «un sorteo puro de equipo y de campo», aunque con alguna compensación. «Si a un equipo de Primera RFEF le toca jugar en el Bernabéu, en el caso de este desnivel, el equipo más grande debería tener atenciones de reparto con el equipo más humilde. Pero si en la segunda eliminatoria ha tocado un Atlético de Madrid-Athletic de Bilbao, pues ha tocado», expresó.

El partido inagural y la final del Mundial, en España

El pasado 4 de octubre la FIFA concedió a España, Portugal y Marruecos el Mundial 2030, pero el partido inaugural será en Montevideo y Argentina y Paraguay jugarán su primer partido en sus respectivos países, algo con lo que Herrera no está de acuerdo. «Es un escaparate de marca España porque va a permitir que el 70% de los partidos se jueguen en nuestro país», reconoció. Sin embargo cree que «habrá que estudiar bien las sedes» y que tanto el partido inaugural como la final «deben jugarse en España».

«Seguramente el Barcelona no tenía que haber hecho lo que hizo y Negreira tampoco»

Por último, sobre el 'caso Negreira', Herrera reconoció que «tiene una dificultad, mira dónde está. Es un caso indeseable, pero que tiene muy difícil palpación en la práctica». «Seguramente el Barcelona no tenía que haber hecho lo que hizo y Negreira tampoco», reconoció, porque «por asepsia no se deben dar determinados pasos contraactuales, con intercambio de favores y dinero que ensucian el modelo arbitral español» y pongan «en el brete a muchos árbitros».

Calendario

La propuesta de fechas trazada por la Federación para este procedimiento tendría el 15 de marzo como fecha de inicio, el 26 de abril como fecha para la elección de los miembros de la Asamblea. Hasta el 7 de mayo, y según el calendario electoral, los candidatos pueden preparar su candidatura para presentarla el día siguiente con el 15% de los avales de la futura Asamblea (21 de los 143 miembros).

Dicha Asamblea estará formada por 143 miembros, 3 más que la actual, y la conformarán un presidente nato, 19 miembros territoriales y 123 electos. De estos 123 que se eligen habrá 49 clubes (20 de ellos profesionales y 29 no profesionales), 32 jugadores (13 profesionales y 19 amateur), 11 árbitros, 16 entrenadores, 12 de fútbol sala y 3 de fútbol playa.

«Tengo apoyos y aspiro a tener muchos más apoyos, quiero contar con la más amplia base posible de todos aquellos que como yo estén interesados en una renovación de las estructuras del fútbol español», señaló Herrera.

Finalmente, el 24 de mayo será la fecha de las votaciones para la elección del presidente y de la Comisión Delegada. Desde la dimisión de Luis Rubiales por el escándalo del beso a Jenni Hermoso, la Federación está presidida por una Comisión Gestora liderada por Pedro Rocha.

Hasta el momento no se conoce el nombre de ningún candidato oficial a la presidencia, pero suenan los nombres de el propio Rocha, Salvador Gomar (presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana) y Eva Parera.