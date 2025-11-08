HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Jerez intentará puntuar fuera. MANUEL DELGADO
FÚTBOL SALA

El GL Bolaños, a afianzarse en la segunda plaza

El Jerez intentará puntuar en su segundo partido seguido fuera visitando a El Álamo

Miguel Camacho

NAVALMORAL DE LA MATA.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Importante test para el Grupo López Bolaños este sábado en su propia cancha, donde recibe al madrileño Rivas (17.00 horas) en la novena jornada en el grupo 4 de Segunda B. El otro extremeño, el Jerez Futsal, ejercerá como visitante ante el también madrileño El Álamo (18.00). Los dos rivales de nuestros representantes están empatados a puntos en el centro de la tabla.

El GL Bolaños, segundo en solitario a 3 puntos del líder y distanciando por 3 a sus perseguidores, se mide a un Rivas que no ha comenzado como acostumbra por su potencial. Está situado a 7 puntos de los fontaneses y a 5 del playoff, cuando en los últimos años siempre ha peleado por las primeras plazas. El equipo de Fuente del Maestre confía en el apoyo de su afición para lograr una victoria más que le consolide en los puestos con premio, a la espera de un tropiezo del Albacete para asaltar el liderato. El Rivas, como visitante, lleva un triunfo, 2 empates y una derrota, y acumula 4 jornadas sin ganar que le han enviado a la zona media. Los fontaneses esperan aprovecharse de ese mal momento del Rivas.

Mientras tanto, el Jerez, penúltimo a 5 puntos de salir de la zona de descenso, está obligado a puntuar en El Álamo para no hundirse más en la clasificación. Su contrincante de hoy, en su pista, ha ganado 2 veces y perdido otras 2. Los jerezanos saben de la importancia de arrancar algo positivo para mantener la ilusión, al mismo tiempo de conseguir su primera victoria fuera de casa que les sirva de espaldarazo para acercarse a posiciones más desahogadas.

