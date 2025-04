El Badajoz se hunde en Madrid y no depende de sí mismo para salvarse

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 15 de mayo 2022, 09:30 Comenta Compartir

El Badajoz ya tiene ante sí el peor escenario imaginable. Por primera vez, podría caer a puestos de descenso y ya no depende de sí mismo para mantener la categoría en la División de Honor. A no ser que haya tropiezos inesperados de Burgos o Fuenlabrada este domingo, no dependerá de sí mismo en el último partido de liga.

Y todo ello es causa de su derrota en el campo del Unión Adarve (3-2), un equipo que llegaba a la penúltima jornada de competición ya descendido, pero que pasó por encima del Badajoz en la primera hora de juego. Marcó tres goles y pudo hacer alguno más, los suficientes como para que la reacción blanquinegra final no sirviera para nada.

Y eso que el equipo pacense empezó fuerte y vio cómo le anulaban un gol por un dudoso fuera de juego. A partir de ahí, el partido fue del Unión Adarve. En el minuto 29, Javier Moreno hacía el 1-0 de penalti por unas manos dentro del área. En el 40, Alberto Tovar, de cabeza tras un saque de esquina marcaba el 2-0 y encarrilaba el encuentro.

Tras el descanso, el Adarve tuvo ocasiones para sentenciar el partido. Lo hizo en el 63, cuando Bartolomé aprovechó un error del portero para hacer el 3-0.

La reacción del Badajoz llegó a un cuarto de hora para el final. En el 75, David Calle remachaba en el segundo palo una asistencia desde la izquierda; y en el 87, Iván establecía el definitivo 3-2 tras rematar de cabeza un centro pasado.

El Flecha Negra tampoco pudo sumar y cosechó una nueva derrota (0-3) ante un Getafe que, con su victoria y el tropiezo del Badajoz, certificó la permanencia en la División de Honor Juvenil.

Edu Llorente marcó el 0-1 en el minuto 3 de fuerte disparo; Manu Martínez hizo el 0-2 en el minuto 23 desde la frontal; en Iván, a tres minutos para el final, anotó de cabeza el 0-3.