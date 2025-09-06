El Cacereño Femenino comienza el curso con un duelo de playoff

El Cacereño Femenino comienza el curso como lo acabó el anterior, con un duelo exigente ante otro de los equipos que disputó el playoff de ... ascenso. El conjunto de Ernesto Sánchez visita este domingo (12.30 horas) al AEM de Lérida, también víctima del Logroño en las semifinales por subir a Liga F.

Pero mucho han cambiado las cosas para ambos equipos desde mayo. El Cacereño afronta una nueva temporada con un transformación profunda en su plantel al presentar nueve novedades. Mientras que el AEM ha dado un giro a su modelo de éxito de las últimas temporadas y ha apostado por un relevo en el banquillo para darle las riendas a Joan Bacardit, con experiencia en Primera en las filas del Espanyol, en sustitución de Rubén López. «Ha cambiado de cuerpo técnico y de modelo de juego con un entrenador con experiencia en máxima categoría. Tiene un equipo muy compensado y mantiene a algunas de las jugadoras más determinantes de la temporada pasada. Va a proponer con balón más que años anteriores. Luego habrá que ver si eso le da frutos y tantos puntos como en el pasado porque siempre ha estado en playoff y tiene el listón muy alto», sostiene Ernesto Sánchez, quien también advierte de la adaptación al nuevo escenario al ser un campo de mayores dimensiones y de césped natural.

El Cacereño se presenta con un renovado bloque que se ha ensamblado bien en pretemporada y espera dar continuidad a esas buenas sensaciones. «Partimos con muchas caras nuevas y una salida muy difícil ante un equipo que estuvo en playoff. Nos va a tocar trabajar muchísimo y a ver si conseguimos demostrar el mayor tiempo posible el equipo reconocible que debemos ser».

El técnico verdiblanco avisa de la exigencia de una Primera RFEF muy igualada y donde cualquier tropiezo sale muy caro. «Esta liga es corta, hay muy poco margen de maniobra y hay que estar concentrados desde el minuto cero. Intentaremos no perder en ningún momento la cara al encuentro, sabiendo la dificultad de tener enfrente un equipo potente, que empieza en su casa y en un estadio grande».