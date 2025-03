El Barça celebra su octava Liga y el regreso de Alexia Putellas

Amador Gómez Madrid Domingo, 30 de abril 2023, 18:57 | Actualizado 20:00h. Comenta Compartir

El Barça femenino celebró este domingo su octavo título de Liga, el cuarto consecutivo, y el regreso de Alexia Putellas, que volvió a disputar un partido después de diez meses fuera de los terrenos de juego como consecuencia de una grave lesión de rodilla. Con su goleada al Sporting de Huelva (3-0) en el estadio Johan Cruyff, el equipo azulgrana se proclamó de nuevo campeón a falta de tres jornadas para el final de la competición -cuatro para el Barcelona-, con 26 victorias en otros tantos partidos y un pleno de 78 puntos.

Una trayectoria impecable del Barcelona en una Liga que, aun sin su gran estrella, la ganadora de dos Balones de Oro y dos The Best de la FIFA, ha dominado con contundencia, con 108 goles a favor (a una media de cuatro por encuentro) y solo cinco en contra. Unos números de otra dimensión para el equipo dirigido por Jonatan Giráldez, que cantó el alirón tres días después de clasificarse para su tercera final de Champions consecutiva. Alexia Putellas no reapareció el jueves en la vuelta de semifinales de la Copa de Europa ante el Chelsea, porque así lo exigieron las circunstancias y la dificultad del encuentro, pero su vuelta se produjo el día más especial.

Cuando el Barça ya ganaba por 2-0, la mejor futbolista del mundo saltó al campo en el minuto 73 para unirse a la fiesta culé y participar en la nueva conquista de un equipo que ha ejercido una superioridad insultante en la Liga femenina. Alexia Putellas salió a calentar en el minuto 60 y los 5.289 aficionados presentes en el Johan Cruyff se volcaron en una ovación a la centrocampista catalana y capitana de un conjunto hegemónico en el campeonato nacional.

Con la Liga garantizada de forma matemática tras los tantos de Laia Codina y Jana Fernández, Alexia, desde su posición habitual de interior, estuvo muy participativa e incluso intentó el gol con un disparo al lateral de la red onubense, antes de que Asisat Oshoala cerrase el marcador en el minuto 89. Tras ser manteada por sus compañeras en el césped, la capitana azulgrana recibió en el palco el trofeo que acredita a las campeonas y el Barça lo festejó como merecía con su afición.