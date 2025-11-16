HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

VOELIBOL / SM2

El CV Extremadura mantiene su buen ritmo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

El CV Extremadura continúa con su progresión y salta hasta la quinta plaza, empatado con el cuarto a 8 puntos y dos partidos menos. El equipo de Antonio Morán confirmó su gran momento al imponerse al Collado Villalba por 3-1 (25-23, 23-25, 25-21 y 25-19). Los almendralejenses sumaron su tercera victoria consecutiva gracias a la inspiración ofensiva de Francisco Muñoz (23), Álvaro Hidalgo (23 y 5 de saque directo) e Iván Corrales (14). Andrei Ripa aportó también 3 puntos de bloqueo.

