El CV Extremadura mantiene su buen ritmo

El CV Extremadura continúa con su progresión y salta hasta la quinta plaza, empatado con el cuarto a 8 puntos y dos partidos menos. El equipo de Antonio Morán confirmó su gran momento al imponerse al Collado Villalba por 3-1 (25-23, 23-25, 25-21 y 25-19). Los almendralejenses sumaron su tercera victoria consecutiva gracias a la inspiración ofensiva de Francisco Muñoz (23), Álvaro Hidalgo (23 y 5 de saque directo) e Iván Corrales (14). Andrei Ripa aportó también 3 puntos de bloqueo.