Las nuevas pruebas a Vingegaard revelan también una contusión pulmonar y un neumotórax

Jonas Vingegaard, uno de los doce ciclistas implicados en la brutal caída de ayer en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, sigue ingresado en el hospital alavés de Txagorritxu. Su equipo, el Visma-Lease a Bike, ha actualizado este viernes el parte de las lesiones del danés después que se le realizaran pruebas más exhaustivas. «El examen más detallado revela también una contusión pulmonar y un neumotórax», ha detallado el equipo. Lesiones que se suman a la rotura de varias costillas y una clavícula, reveladas en el parte que se ofreció en la tarde de ayer.

«Jonas sigue hospitalizado y ha pasado buena noche», añade el equipo neerlandés en su comunicado. Por tanto, el doble campeón del Tour de Francia sigue en observación en el hospital vasco a la espera de poder salir del mismo, ser operado e iniciar su proceso de recuperación.

Por su parte, Remco Evenepoel ya abandonó anoche el hospital y este viernes viajará a Bélgica para ser operado de la rotura de la clavícula y la escápula del brazo derecho.

Los peor parados

Quienes peor parados salieron de la caída fueron Jay Vine, corredor del UAE y Sean Quinn, del Education First, que también fueron trasladados en ambulancia al hospital.

El doctor Adrianno Rotunno apuntó que el ciclista australiano sufre la rotura de «una vértebra cervical» y «dos vértebras torácicas» pero que «afortunadamente no hay afectación neurológica» ni «otras lesiones importantes ni traumatismos craneoencefálicos». El parte indica asimismo que «Jay permanecerá en el hospital para observación neurológica» y que están a la espera «de una evaluación ortopédica de la columna y un tratamiento posterior».

El Education First emitió un parte médico pasadas las once de la noche en el que indica que el corredor norteamericano ha sufrido «una conmoción cerebral, así como una fractura de esternón, abrasiones y hematomas», por lo que «ha entrado en el protocolo de conmoción cerebral» del equipo y «seguirá siendo supervisado por el personal médico» del Education First.

El Lidl-Trek también hizo público que Natnatel Tesfazion, otro de los ciclistas implicados en la caída, «nunca perdió el conocimiento» pero que sufre «numerosas contusiones y abrasiones en la parte derecha del cuerpo». Precisa que «los exámenes médicos realizados a Natnael no revelaron fracturas ni conmoción cerebral» y que se le han realizado «tratamientos adicionales» en «el codo derecho» donde sufre la lesión más importante.

