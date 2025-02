Venden una de las bicis campeonas de Indurain

La bicicleta con la que Miguel Indurain ganó el Tour de 1994 se venderá este domingo a través de la página de subastas de internet ... Catawiki. Fragmento de una de las mayores leyendas deportivas de todos los tiempos, la bici ha pertenecido los últimos años a un aficionado cántabro al ciclismo llamado Domingo Galarreta, hermano del que fuera ciclista profesional Carlos Galarreta. La bicicleta llegó a sus manos a través de un sorteo organizado por Banesto, el equipo que patrocinaba al campeón navarro. «La bici la tengo porque le tocó a mi padre en un sorteo del banco Banesto», ha relatado su actual propietario a la página web 'Diario del Triatlón'.

La máquina no ha sido utilizada en los últimos 29 años. «La he tenido metida en una caja y está con todos los certificados que nos dieron en el banco. Está impoluta y perfecta porque la he cuidado al detalle. El coleccionista que la quiera se va a llevar a casa una bicicleta que parece que acaba de terminar el Tour de 1994».

Hasta 75.000 euros

La bici, una Pinarello, tiene bastidor de acero y lleva ya el cambio incorporado en las manetas. Es el último modelo con chasis de ese material, ya que a partir de 1995 Indurain rodó con una bici de aluminio. Los expertos creen que podría llegar a alcanzar un precio de entre 50.000 y 75.000 euros al cierre de la subasta. De momento la puja más alta que se podía leer ayer en la página de subastas alcanzaba los 39.000 euros.

A su actual propietario le duele desprenderse de una pieza así, pero confía en que pase a unas manos tan respetuosas como las de él. «Espero que quien la compre sea consciente de que es una bicicleta histórica, un modelo que es parte de la leyenda del ciclismo mundial».

Aunque Galarreta ha sido ciclista amateur y ha rodado miles de kilómetros sobre dos ruedas, siempre se resistió a la tentación de salir a la carretera con la Pinarello de Indurain. «Me gusta mucho el mundo del ciclismo y suelo rodar desde hace muchos años, pero preferí dejarla en la caja sin llegar a probarla. El último kilómetro lo hizo Miguel Indurain en 1994, desde entonces nadie ha vuelto a dar una pedalada con ella».

La autenticidad de la bici está garantizada tanto por documentos de Banesto como por la propia fábrica, que certificó a su actual propietario que el número de bastidor correspondía a la máquina de Indurain.