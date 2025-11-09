El Cacereño Femenino también pone contra las cuerdas al Villarreal

Redacción BADAJOZ. Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Punto de mérito (1-1) el conseguido este sábado por el Cacereño Femenino en su visita a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para medirse a un Villarreal que llegaba en una dinámica ascendente y que había ganado cinco de los últimos seis compromisos. Las extremeñas, como ya ocurriera contra el Alavés, fueron capaces de poner en apuros a un rival llamado a luchar por el ascenso.

La gran novedad en el once de las verdiblancas era la presencia en la portería de Tatiana Fernández tras un largo periodo de inactividad por lesión. Sin embargo, la presencia de la capitana apenas duró media hora, ya que tuvo que ser sustituida por Delia Baz después de sufrir un golpe en un lance con una jugadora local.

Las visitantes trataban de estirarse y tener presencia en el campo de las castellonenses, pero faltaba el último pase y culminar las aproximaciones con disparos a portería. La primera parte se saldó sin muchos sobresaltos. Nada que ver con lo que ocurrió tras el paso por vestuarios. Acedo adelantaba a las de Ernesto Sánchez a los dos minutos de la reanudación y Noko, acto seguido, estuvo a punto de ampliar la ventaja, pero su remate se estrelló en el larguero. Del 2-0 se pasó al empate a uno en el 55, obra de la atacante 'groguet' Lauris. En el 67, Victoria estuvo a punto de marcar el segundo, pero de nuevo el travesaño se interpuso entre el Cacereño Femenino y el triunfo.