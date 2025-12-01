Cabaña y Nieto revalidan sus títulos de campeones de España

R. H. Badajoz Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Nuevo éxito del judo extremeño en el Campeonato de España Absoluto celebrado en Pinto. Repitieron los mismos cuatro podios que el año pasado, así como el bronce de Extremadura por comunidades. Daniel Nieto y Cristina Cabaña revalidaron sus títulos en -90 kg y -63 kg, respectivamente, y Sara Fernández el bronce en -78 kg, mientras que Iñaki Baztán no pudo reeditar su oro en -81 kg y se tuvo que conformar con el subcampeonato. Dani Nieto lograba su cuarto campeonato nacional consecutivo, Cristina Cabaña de nuevo subía a lo más alto e Iñaki Baztán solo se vio superado en la final por el valenciano Kindi Ba Mamaoudou y fue plata.

Si el pasado año era Gran Canaria el escenario en el que los emeritenses Cristina Cabaña y Dani Nieto se proclamaban campeones de España de nuevo, esta vez fue en Pinto donde los dos lograron subir a lo más alto. Aun con la vista puesta en objetivos internacionales más ambiciosos, los deportistas del Judo Club Stabia se muestran en sus redes sociales muy satisfechos de conseguir un nuevo título nacional, sabedores del valor que tiene y contentos de poder celebrar la victoria junto a los suyos.

Ampliar Daniel Nieto con su oro de campeón de España. CLUB STABIA

Junto a ellos, Sara Fernández Campillo aportó un nuevo bronce a su palmarés, cerrándose así un festival de medallas emeritenses al que pudo haberse sumado Diego Fernández Campillo, quien hubo de retirarse lesionado en su primer combate.

Estas tres medallas, unidas a la valiosa plata del joven pacense Iñaki Baztán (JC Coliseum de Badajoz, campeón el pasado año) volvieron a situar a la Extremadura tercera en el medallero, solo por detrás de dos grandes potencias como Madrid y Valencia. Un resultado impensable hace no muchos años al que está generación parece pretender acostumbrarnos, lo que deja ver la progresión del judo en la región durante los últimos años.

Por su parte, Eduardo Ayala (JC Stabia) y Antonio Marín (Récord) conquistaron el domingo el Campeonato de España de Nage No Kata, sumando una nueva alegría a la fiesta del judo extremeño.