El último cuarto frustra al Mideba Los pacenses tendrán que jugar por el tercer puesto de la 'Final Four' de la liga tras caer ante un Ilunion al que le aguantó treinta minutos REDACCIÓN Viernes, 17 mayo 2019, 21:03

Una vez más, el Ilunion frustra las aspiraciones del Mideba Extremadura, al que apea de la final por el título de División de Honor como ya hiciera en la Copa del Rey. Los madrileños, golpeados por la Champions que se le acababa de escapar, debían ganar la competición doméstica casi por obligación y no fallaron, especialmente en un último cuarto donde el verdugo midebista impuso su calidad. Los pacenses tendrán que jugar por el tercer puesto ante el Bilbao BSR.

55 Mideba Salvador Sandoval (10), Philip Pratt (9), George Bates (10), Gregg Warburton (10), Abdi Jama (16) –cinco inicial–, Jhoan Vargas (-), Rodrigo Pérez (-), Joimar Granados (-). 73 Ilunion Pablo Zarzuela (6), Bill Latham (17), Alejandro Zarzuela (18), Sara Revuelta (-), Terence Bywater (15) –cinco inicial–; Rodney Hawkins (17), Amadou Diallo (-), Jose M. Conde (-), Francisco Javier Sánchez (-), Adrián Pérez (-), Daniel Stix (-). Marcador por cuartos: 20-16, 13-19, 14-13, 8-25. Incidencias: Polideportivo de San Fernando de Cuenca.

Tras dos años ausente de la misma, el Mideba llegaba a la Final Four tras haber realizado una fase regular espléndida, con solo dos derrotas y primero de la fase regular. Un regalo envenenado, pues la buena actuación extremeña no evitó el duelo ante el temible Ilunion, que comenzó el curso demasiado relajado. El Mideba lo dio todo, plantando cara a un Ilunion que debía replantear sus tácticas en varias ocasiones, no encontrando la solución. Solo un punto abajo para los extremeños al terminar el tercer periodo, habiendo manejado el tiempo, y sobre todo su juego ofensivo. Pero la llama se le acabó al cuadro pacense, la falta de acierto en ataque dejó que los diez últimos minutos fueran de color madrileño con un ataque espectacular.

Mucho respeto

Inicio de partido con los dos equipos respetándose mucho. Minutos de mucho control donde sorprendían el fallo de algunas canastas fáciles en las dos escuadras. Mideba movía bien la pelota, con el fin de encontrar posiciones cómodas de cara al aro, mientras Ilunion basaba su juego ofensivo en los lanzamientos a media distancia. Terminaba el periodo con un Mideba acertado y 20-16.

En el segundo cuarto Mideba aflojaba en ataque con más lanzamientos fallados de los deseados, lo que daba como resultado que Ilunion recortara la diferencia. Tiempo muerto solicitado por Jorge Borba para los pacenses, que les devolvía de nuevo al encuentro con un parcial de 4-0. (min. 04:15, 28-24). Ilunion tomaba nota y conseguía enlazar varias ocasiones positivas en lo que respecta a la faceta anotadora. A casi dos minutos para el descanso se igualaba el marcador (min. 02:45, 33-33), el cual rompía Ilunion, terminando el cuarto con un 33-35.

Se reanudaba el juego en el tercer cuarto con Ilunion más concentrado aún, permitiéndole seguir liderando el marcador. Mideba se mostraba errático, desperdiciando bastantes de las ocasiones que dispuso. Mientas tanto el cuadro madrileño se ponía con la máxima renta del partido hasta entonces (min. 04:45, 35-41). La defensa del subcampeón de la Champions era muy eficaz, evitando las transiciones de los jugadores del equipo pacense, que se veían obligados a realizar tiros exteriores. Sandoval para los pacenses se revindicaba como líder en esos momentos por su contribución a base de puntos. Se llegaba al cuarto y último tiempo con un apretado 47-48

Todo por decidir en los diez últimos minutos, donde Ilunion salía a pista muy fuerte viendo aro en sus ocasiones sobre todo por medio de Bywater, complicando los ataques de los pacenses, que se resistían a dar el partido por perdido. Antes de llegar al ecuador del cuarto definitivo el banquillo extremeño solicitaba tiempo muerto ante el aire que tomaba Ilunion (min, 06:26, 51-61). El Mideba siguió luchando hasta el último segundo pero caía 55-73.