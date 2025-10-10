HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

BALONCESTO FEMENINO

La Primera Nacional echa a rodar el sábado

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

La Primera Nacional Femenina de baloncesto de Castilla-La Mancha y Extremadura comienza este sábado con la participación de 10 equipos en un único grupo. ... Esta temporada, la competición contará con 7 equipos castellanomanchegos y 3 extremeños. El Al-Qázeres B, vigente campeón, defenderá su título en esta nueva edición e inicia su andadura en la cancha del Toledo Universidad Laboral (18.00 horas). El San Antonio Cáceres visitará el Pabellón Puerta de Santa María del Cervantes Ciudad Real, también a las 18.00 horas. Por su parte, el Baloncesto Badajoz recibirá en el Pabellón Las Palmeras al EBA, la próxima semana el 19 de octubre, a partir de las 12.00 horas.

