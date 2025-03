Niko Rakocevic vuelve a un Cáceres donde «soy muy feliz»

J. P. Badajoz Martes, 18 de marzo 2025, 21:41 Comenta Compartir

Se dice que uno vuelve al lugar donde fue feliz y Nikola Rakocevic lo volvió a demostrar al sellar su compromiso con el Cáceres Patrimonio de la Humanidad por tercera vez en su carrera. «El corazón siempre me ha tirado aquí. Los años en Cáceres he estado muy cómodo y feliz. Después de estar en otros sitios he podido valorar lo que de verdad importa. Para mí este sitio es perfecto y aquí soy muy feliz». Con esa declaración tan cargada de sentimientos, el escolta montenegrino deja bien claro lo que significa el club verdinegro y la responsabilidad que contrae en su regreso al Multiusos. «Volver al Cáceres es un orgullo muy grande», remarcaba durante su presentación.

El Cáceres alista a un jugador de leyenda para su objetivo de ascenso. «Siento una inmensa felicidad. Estoy muy contento de poder estar aquí otra vez. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para que el equipo siga en esta buena dinámica y a ver si es posible ese ascenso que tanto deseamos todos y que seguro que va a pasar», apuntó Niko Rakocevic. El jugador de Podgorica está preparado para volver a lucir el 22 de la verdinegra este sábado ante el Clavijo cinco años después. Un partido muy especial de reencuentros en el que Rakocevic espera que con la brillante campaña del equipo también sirva para reenganchar a aquellos que perdieron la ilusión al bajar de categoría. «He vuelto y que vuelvan ellos también. Creo que se ha perdido un poco esa afición con el descenso. Es normal y entendible, pero que vuelvan porque el equipo está en buena dinámica y podemos tener ese ascenso y estar el próximo año donde este equipo merece estar».

Adrià Alonso también se refería a ese efecto llamada que puede provocar el regreso de Rakocevic al Cáceres. «Es un premio también para la gente. Nikola ha vuelto, lo mismo que mucha gente puede volver y no hay mejor mensaje que ese». El técnico verdinegro ensalzó todo lo que representa la figura de Rakocevic para el club y lo que puede aportar al equipo. «No tuvimos ningún tipo de dudas porque simboliza muchas cosas de lo que venimos buscando a nivel de juego, carisma, ímpetu, entorno... nadie como Niko simboliza eso». En ese sentido, Alonso quiso poner en valor la labor de la directiva para hacer realidad este fichaje que tanto significa dentro y fuera de la cancha. «El club ha hecho un esfuerzo para que esto pueda pasar».

El presidente José Manuel Sánchez también se mostró ilusionado por traer de vuelta a Rakocevic. «Para nosotros es una institución», subrayó al tiempo que señaló la oportunidad que se presentaba para hacerlo realidad tras intentarlo en verano. «Se nos había quedado un poquito cojo con la lesión de Erikas y qué mejor muleta que la de Niko. Conoce el club, la ciudad y sabemos de sus cualidades».

Rakocevic confía en no acusar el ritmo de entrenamientos que le ha faltado desde su desvinculación del Cantabria en febrero y ponerse a punto rápido para ayudar al Cáceres. «He estado fuera de la dinámica de un equipo durante tres semanas. El primer entrenamiento bien. Vamos cogiendo cosas que el cuerpo técnico me pide, conociendo a los compañeros y lo antes posible poder adaptarnos», comentó.

Alonso destacó el potencial de recursos que consigue el equipo con la presencia de Rakocevic. «Tener un jugador de la calidad de Niko en un momento tan importante solo nos puede traer beneficios. Hay una parte de responsabilidad grande por lo que él representa». Y añadía la parte emocional que conlleva su regreso. «Espero que podamos conseguir los objetivos y sobre todo que hagamos disfrutar a nuestra gente». En cuanto a lo que le pide al nuevo fichaje, el técnico verdinegro confía en que no tendrá ningún problema en cogerle el punto a una liga distinta a la que está habituado. «Le dije que quería que fuera él mismo. Perdemos en Erikas a nuestro máximo anotador, pero si algo caracteriza a Rako es su capacidad anotadora, por ser un foco que puede atraer mucha atención y lo que puede generar. Y a nivel defensivo el que sea capaz de adaptarse a un estilo de liga diferente al que ha estado jugando estos últimos años».