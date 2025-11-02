El Mideba se estrena con un solvente triunfo en casa
El conjunto pacense dominó de principio a fin un encuentro en el que se mostró muy sólido en defensa
Redacción
BADAJOZ.
Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00
El Mideba Extremadura venció en el estreno de la temporada de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas al Santa Cruz-Tenerife Fundación ... CBC por 73-52. Los locales dominaron el encuentro de principio a fin, desplegando un juego sólido y coordinado.
El primer cuarto marcó el tono del partido: tras una apertura con canastas de Álex Mendoza por parte del conjunto tinerfeño y de Nelson Solórzano para los locales, el Mideba desplegó un ritmo arrollador que dejó el marcador en 24-5 al término del periodo. La defensa intensa y la efectividad bajo el aro fueron las claves de este arranque fulgurante.
En el segundo cuarto, Rodrigo Pérez y Solórzano continuaron liderando el ataque, respaldados por un equipo que no cedía espacios en defensa. Aunque Mendoza volvió a abrir la cuenta para el Tenerife con una acción espectacular, los extremeños mantuvieron el control del juego y se marcharon al descanso con una amplia ventaja de 42-18.
El tercer cuarto trajo una reacción del conjunto visitante. Daniel Esteban y Petrut Chichirita empezaron a generar peligro, impulsados por el técnico Tino Padrón, pero las faltas cometidas sobre Ángel Hernández y la solidez del bloque extremeño evitaron que se acercaran en el marcador. El Mideba siguió mostrando una defensa férrea y una gran compenetración en la rotación de sus pivots.
En el último cuarto, Esteban Rincón y Mendoza inauguraron la anotación, pero el dominio de los extremeños se mantuvo sin sobresaltos. Nelson Solórzano cerró la victoria con el último punto del partido, sellando el 73-52 final que certifica el brillante debut del conjunto pacense.
