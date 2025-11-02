El Mideba se estrena con un solvente triunfo en casa

El Mideba Extremadura venció en el estreno de la temporada de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas al Santa Cruz-Tenerife Fundación ... CBC por 73-52. Los locales dominaron el encuentro de principio a fin, desplegando un juego sólido y coordinado.

El primer cuarto marcó el tono del partido: tras una apertura con canastas de Álex Mendoza por parte del conjunto tinerfeño y de Nelson Solórzano para los locales, el Mideba desplegó un ritmo arrollador que dejó el marcador en 24-5 al término del periodo. La defensa intensa y la efectividad bajo el aro fueron las claves de este arranque fulgurante.

En el segundo cuarto, Rodrigo Pérez y Solórzano continuaron liderando el ataque, respaldados por un equipo que no cedía espacios en defensa. Aunque Mendoza volvió a abrir la cuenta para el Tenerife con una acción espectacular, los extremeños mantuvieron el control del juego y se marcharon al descanso con una amplia ventaja de 42-18.

El tercer cuarto trajo una reacción del conjunto visitante. Daniel Esteban y Petrut Chichirita empezaron a generar peligro, impulsados por el técnico Tino Padrón, pero las faltas cometidas sobre Ángel Hernández y la solidez del bloque extremeño evitaron que se acercaran en el marcador. El Mideba siguió mostrando una defensa férrea y una gran compenetración en la rotación de sus pivots.

En el último cuarto, Esteban Rincón y Mendoza inauguraron la anotación, pero el dominio de los extremeños se mantuvo sin sobresaltos. Nelson Solórzano cerró la victoria con el último punto del partido, sellando el 73-52 final que certifica el brillante debut del conjunto pacense.