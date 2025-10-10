HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

COPA DE ESPAÑA

El Logrobasket-Cáceres, el 22 de octubre (20.30)

R.H.

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad iniciará su andadura en la fase de eliminatorias de la Copa de España el próximo 22 de octubre a ... las 20.30 horas. El conjunto verdinegro afrontará su compromiso de dieciseisavos de final visitando al conjunto riojano, recién ascendido a Segunda FEB. Los extremeños lograron la clasificación tras superar la fase de grupos del torneo merced a los triunfos cosechados ante el Spanish Basketball Academy y el Getafe, con la única derrota ante el Toledo en la segunda cita.

