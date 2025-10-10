El Logrobasket-Cáceres, el 22 de octubre (20.30)
R.H.
Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00
El Cáceres Patrimonio de la Humanidad iniciará su andadura en la fase de eliminatorias de la Copa de España el próximo 22 de octubre a ... las 20.30 horas. El conjunto verdinegro afrontará su compromiso de dieciseisavos de final visitando al conjunto riojano, recién ascendido a Segunda FEB. Los extremeños lograron la clasificación tras superar la fase de grupos del torneo merced a los triunfos cosechados ante el Spanish Basketball Academy y el Getafe, con la única derrota ante el Toledo en la segunda cita.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión