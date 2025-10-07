Los filiales arrancan con victoria en el estreno
Martes, 7 de octubre 2025, 02:00
La jornada 1 de la Primera Nacional masculina dejó grandes actuaciones de los equipos extremeños, con triunfos de los cuatro filiales. Finca Sagrado Cáceres se ... llevó una victoria ajustada ante Electromercantil CB Plasencia (73-78); y San Antonio Cáceres venció a Maven Premium Guadalupe (58-64). Mientras que CBA Spain superó a Graginsa UBA Almendralejo (71-58); BB Baloncesto Badajoz arrolló a Formación Deportiva Mérida (72-99) y Vítaly La Mar BCBadajoz se impuso a Escayolas Paco ADC Baloncesto (89-77).
