HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Baloncesto | Primera Nacional

Los filiales arrancan con victoria en el estreno

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La jornada 1 de la Primera Nacional masculina dejó grandes actuaciones de los equipos extremeños, con triunfos de los cuatro filiales. Finca Sagrado Cáceres se ... llevó una victoria ajustada ante Electromercantil CB Plasencia (73-78); y San Antonio Cáceres venció a Maven Premium Guadalupe (58-64). Mientras que CBA Spain superó a Graginsa UBA Almendralejo (71-58); BB Baloncesto Badajoz arrolló a Formación Deportiva Mérida (72-99) y Vítaly La Mar BCBadajoz se impuso a Escayolas Paco ADC Baloncesto (89-77).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  3. 3

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  4. 4 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  5. 5 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  6. 6 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal
  7. 7

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  8. 8 Una hamburguesa que esconde un secreto dulce: el bocado viral que arrasa en esta pastelería de Badajoz
  9. 9 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  10. 10 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los filiales arrancan con victoria en el estreno