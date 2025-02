El Cáceres viaja a Melilla para aferrarse al liderato

El Cáceres vuelve a ejercer de líder en solitario, con un balance de 12-4. Y se presenta en Melilla con la tranquilidad de saber que no abandonará el primer puesto pase lo que pase en la ciudad autónoma. Eso sí, si suma ... una nueva victoria en la salida más complicada de todas las que le quedan, la posibilidad de proclamarse campeón y lograr el ascenso directo a la Primera FEB empezará a cobrar forma.

El Melilla y el Cáceres protagonizarán todo un duelo entre clásicos que supondrá el regreso al Javier Imbroda (12.00 horas) de hombres como Dani Rodríguez, Óscar Alvarado o Edu Gatell para intentar fortalecer esa primera plaza. Enfrente tendrá a un Melilla que encierra un potencial enorme, pero que solo ofrece un balance de 8-8.

«El Melilla es un equipo que está a una victoria de la tercera posición, un equipo que para mí sigue siendo el rival a batir, con un auténtico arsenal de jugadores, un potencial ofensivo muy grande y que en casa solo ha perdido un partido. Esa es la coctelera que nos vamos a encontrar», decía Adrià Alonso en la previa del partido.

El entrenador del Cáceres también hacía hincapié en la necesidad de mantener la concentración durante todo el partido: «Creo que tenemos que volver a mostrar esa versión sólida, es importante que seamos sólidos 40 minutos y no irregulares en determinados tramos de partido, que es lo que nos puede penalizar y mucho».

Sobre el partido de ida, Alonso reconoce que el Cáceres firmó una gran actuación (81-55), pero no da por sentado que la diferencia sea real: «Nosotros estuvimos muy bien, salimos muy agresivos sobre todo en ese primer cuarto, en una primera parte muy buena, pero va a ser un partido de alto voltaje donde a nosotros, a nivel de clasificación, nos puede seguir impulsando un poquito hacia arriba».

Respecto al momento de forma del Melilla, Alonso asegura que su crecimiento no le sorprende: «No nos vamos a engañar, si esto lo hablamos en julio o en septiembre, pues seguramente no diríamos que estuvieran en esta situación, pero los que conocemos esta liga sabemos que lo importante es cómo llegues al final. Ahora son capaces de enlazar una muy buena racha y no tengo dudas de que Melilla va a acabar top 3 en la liga regular».

Al margen del rival, el entrenador del Cáceres también habló sobre los inconvenientes que han surgido durante la semana: «Le hemos cogido gustillo a esto de los virus y la verdad es que hemos vuelto a tener otra semana, tanto con Dani como con Óscar, con problemas víricos. Han vuelto a la dinámica del equipo, pero es verdad que de momento no al 100%».

El que cada vez está mejor es Edu Gatell, que jugará su segundo partido tras la reaparición de la semana pasada: «No me sorprendió las ganas que tenía porque desde que se hace daño en Ponferrada, el 15 de diciembre, ha trabajado muchísimas horas para poder llegar».