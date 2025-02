El Cáceres tira de defensa para mandar en solitario

El Cáceres se impuso a la Cultural Leonesa, equipo que ocupa puesto de playoff, para volver a la senda del triunfo en un partido sólido de los pupilos de Adrià Alonso, especialmente en la segunda mitad. A pesar de no tener el ... día más prolífico desde el perímetro y perder la lucha por las capturas, el conjunto cacereño demostró un carácter defensivo que fue decisivo en el devenir del encuentro. La victoria, junto con la derrota del Biele ISB, coloca al Cáceres como líder en solitario de la conferencia oeste de Segunda FEB.

Dos minutos y medio tuvieron que transcurrir para que Ochi estrenase el marcador desde la línea de personales. Kalinicenko y Sierra contrarrestaron las acometidas iniciales de jugadores como Pau Isern y Okafor para mantener en el partido al Cáceres (7-8). El propio Ochi en la pintura y un lanzamiento desde la línea de 6,75 del alero leonés Llamas estiró la renta del equipo culturalista. Sin embargo, la reacción del elenco de Adrià Alonso no se hizo esperar con un parcial de 10-0, liderado por Black y Dani Rodríguez, en poco más de un minuto. Una canasta más adicional del ala-pívot Kellier cerró un primer cuarto que fue de menos a más en cuanto a intensidad (17-16).

Kellier y Llamas devolvieron el mando del partido a la Cultural en el comienzo del segundo periodo. Pese a un enceste de Black, la falta de efectividad verdinegra propició el tiempo muerto de su entrenador, contrariado con la puesta en escena de sus pupilos. El Cáceres subió su intensidad defensiva y tanto Adekoya primero como Gatell después lograron voltear el tanteador (25-23). Greeley y Pau Isern trataron de recuperar la iniciativa antes del descanso, pero los triples de Dani Rodríguez y Arribas unido al buen hacer de Pedro García y Kalinicenko lo impidieron (37-32).

Cáceres_ Alvarado (6), Kalinicenko (10), Pedro García (8), Sierra (8), Sá -quinteto inicial-, Black (13), Adekoya (4), Gatell (11), Arribas (3), Dani Rodríguez (13), Salas y Gase. 76 - 59 Cultural Leonesa: Pau Isern (12), Isaac (7), Greeley (3), Okafor (6), Ochi (7) -quinteto inicial-, Fábrega (7), Stain (5), Llamas (5), Kellier (7), Nongo, Bultó y Rey Abad. Parciales: 17-16, 20-16 (37-32), 21-14 (58-46), 18-13 (76-59).

Árbitros: Del Val Nuño (Colegio castellanoleonés) y Borges Cosic (Colegio andaluz). Eliminaron por cinco faltas personales al jugador local Adekoya (min. 39).

Incidencias: Multiusos Ciudad de Cáceres. 1.120 espectadores.

La energía defensiva de la formación cacereña no disminuyó tras el intermedio, lo que provocó que el equipo culturalista no anotase un solo punto transcurridos cuatro minutos. Black y Adekoya aumentaron la ventaja hasta la decena, pero Fábrega y Okafor no se rindieron y la minimizaron de nuevo (42-37). El acierto desde el perímetro de Kalinicenko y la dirección de Dani Rodríguez permitieron al Cáceres coger oxígeno. Stain y Okafor intentaron frenar el momento de inspiración del cuadro verdinegro sin éxito ya que tanto Dani Rodríguez como un triple de Gatell encarrilaron el triunfo en los últimos compases del tercer periodo (58-46).

El principio del último cuarto fue como el del primero, escaso en anotación. Un triple de Sierra y un enceste de Kellier constituyeron los únicos puntos en los cuatro primeros minutos del cuarto, situación que benefició al conjunto local. Una canasta de Black, replicada por Fábrega en la acción posterior, y un lanzamiento desde más allá del arco de Alvarado sentenciaron la victoria de la formación cacereña (66-50). El propio Fábrega e Isaac buscaron la machada, pero sendos triples de un entonado Alvarado y Kalinicenko pusieron la rúbrica a la contienda (76-59).