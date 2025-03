El Cáceres se juega su liderato en solitario

Tras dos semanas de parón obligado por las ventanas FIBA, regresa la competición para el Cáceres en la Segunda FEB. Le toca ... jugar en Córdoba con la necesidad de recuperar la senda del triunfo tras haber encadenado dos derrotas consecutivas. Este domingo, los extremeños visitarán a un Coto Córdoba que pelea tanto por escapar de la presión del descenso como por engancharse a los puestos de playoff.

A pesar de las recientes derrotas, el Cáceres sigue liderando en solitario la clasificación, aunque la distancia con sus perseguidores se ha reducido notablemente. Entre el primer clasificado y el quinto solo hay dos victorias de diferencia, mientras que entre el líder y el undécimo, el propio Córdoba, la distancia es de apenas cuatro triunfos. La igualdad es máxima en la competición. Por eso, Adrià Alonso no se fía del rival de este domingo.

«Han cambiado la mitad de la plantilla, incluido el entrenador. En ese aspecto, en lo táctico, sí que vas con un poco más de incertidumbre porque te vas a encontrar cosas que seguramente no hayamos podido estudiar en vídeo», reconocía el técnico del Cáceres antes de viajar a Córdoba, donde se encontrarán un Vista Alegre que es un jugador más: «Siempre meten a mucha gente en el pabellón y hay muy buen ambiente».

Uno de los problemas que ha afrontado el Cáceres en las últimas semanas han sido las complicaciones físicas de varios jugadores. En este sentido, Alonso explicó el viernes que no tenía la certeza de contar con toda la plantilla para el partido de este domingo: «Hoy ha sido el primer día que hemos podido estar todos. Llevamos semanas con dificultades en el día a día. Recuperamos a Fernando Sierra, que era una de las dudas. Pedro García ha estado parado toda la semana y hoy es el primer día que ha entrado en pista. Erikas está un poco cogido con pinzas y Edu Gatell sigue con molestias».

El entrenador reconocía que esta situación ha generado incertidumbre, aunque confía en el trabajo del cuerpo técnico y médico: «Sí que es verdad que cuando te levantas cada día es un poco ver cómo está cada uno. Pero al menos los podemos ver a todos en pista».

En cuanto a las dos derrotas seguidas, Alonso no quiere oír hablar de pesimismo: «Vamos líderes. No entiendo la palabra 'dudas'. Esto es sencillo: el que tenga dudas, que se baje del carro. No queremos gente con dudas en el barco. No tengo dudas de que quedaremos campeones de grupo y sigo pensando lo mismo».

El técnico relativizó las derrotas ante Melilla y Albacete, argumentando que ambos conjuntos son candidatos al ascenso: «Hemos jugado fuera contra dos equipos con nuestras mismas aspiraciones y han sido partidos muy ajustados. Contra Melilla estuvimos por delante en el primer cuarto y con Albacete perdimos de solo un punto. No creo que esto influya en el ánimo del equipo».