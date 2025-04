El Cáceres, con dos partidos para preparar la final por el ascenso

J. P. Badajoz Martes, 8 de abril 2025, 19:10 Comenta Compartir

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad hizo los deberes con antelación y se centra ahora en estas dos semanas en preparar bien la final por el ascenso directo a Primera FEB ante el Palmer Mallorca. El duelo a ida y vuelta entre los dos campeones de cada conferencia tendrá como fechas el 23 de abril en el Multiusos y el 3 de mayo en Son Moix de la capital balear. El Palmer también sellaba este fin de semana la primera plaza con su triunfo ante el segundo clasificado San Antoni y solo dos derrotas en el Este.

El equipo verdinegro se toma estos dos últimos partidos de la liga regular como rodaje para la gran cita del año. Algeciras y Huesca se presentan así como 'sparrings' de los cacereños en su objetivo de ascenso por el itinerario corto. Y el primer ensayo llega casi sin tiempo de poder saborear el campeonato recién conquistado.

El Cáceres juega en Algeciras este jueves su encuentro adelantado de la penúltima jornada a las 19.00 horas. Ya sin la exigencia del resultado se enfrenta al colista con el único propósito de mantener el ritmo de competición y las buenas sensaciones de cara a la final por el ascenso. Y el 19 de abril, Sábado Santo, recibirá en el Multiusos al Huesca para despedir con honores el campeonato regular en horario unificado a las 20.00 horas.

Rakocevic y Óscar Rodríguez, tocados

Adrià Alonso quiere aprovechar este respiro que le proporciona el exigente calendario para que sus jugadores se liberen, suelten la tensión acumulada y a partir de ahí seguir trabajando en la misma línea para poner a punto a su equipo para el doble compromiso ante Mallorca. «Llevamos dos semanas que estábamos pasándolo mal. Entre semana lo estábamos haciendo bien, pero creo que nos pesaba un poco la responsabilidad el fin de semana», reconocía el técnico catalán. Y sobre todo para recuperar a jugadores claves en el equipo como Rakocevic y Óscar Rodríguez que acabaron la batalla de Ponferrada tocados. «Rako tiene un golpe, lo de Óscar es más jodido y se hará pruebas, pero tiene pinta de una microrrotura», explicaba al concluir el encuentro el técnico verdinegro, quien ya tenía claro que en cualquier caso no asumirá riesgos en estas dos semanas. «Los dos partidos que nos quedan no los va a jugar, vamos a intentar recuperarle para lo que nos venga más adelante. Es la parte negativa», asumía.

«Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien en un pabellón. Tenía ganas de ver ese ambiente que mucha gente me había hablado» Adrià Alonso Técnico del Cáceres

Esa otra final previa ante Ponferrada reforzó la confianza del equipo después de las dudas por los últimos dos tropiezos consecutivos y se volvía a sentir esa conexión con la grada de las noches mágicas del Multiusos. «Me lo he pasado muy bien. Hacía mucho tiempo que no lo pasaba tan bien en un pabellón. Tenía ganas de ver ese ambiente que mucha gente me había hablado. Era uno de los objetivos del año. Todos nos vamos felices por lo que hemos vivido», resaltaba exultante Adrià Alonso. Un pabellón que superó los 2.300 espectadores y se espera que tenga ese efecto reenganche en esta parte decisiva. «Nos lo hemos pasado genial. Venir el sábado con este ambiente de locura y el momento de apagar las luces es venir a pasártelo bien». De esta forma, el entrenador verdinegro anima a los aficionados a que apoyen al equipo en busca del ascenso. «Se nos puede echar en cara muchas cosas, pero no que el equipo intenta trabajar para la gente y que el entorno esté contento con lo que ve en el Multiusos».

Para el propio Alonso también han sido muchos meses de presión y responsabilidad por el compromiso adquirido con lo que significa el Cáceres. «Son muchos días pensando en el entorno, en la gente. Esa responsabilidad que cogí desde el principio y tenía ganas de darles algo así. Que la gente hable de esa palabra ilusión. Que agradezca a los chicos por devolverles esa ilusión». En ese sentido, dedicó este primer objetivo ya alcanzado a su familia. «Estoy a 900 kilómetros de mi casa y pienso en la gente que tengo cerca y me ayuda en el día a día, en mi staff que no salen y es increíble el trabajo que hacen. Es bonito tener esas sensaciones».