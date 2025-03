El BCB revitaliza el baloncesto pacense

Tirando de símil económico, se podría decir que el baloncesto en Badajoz experimenta brotes verdes. La afición está despertando de la mano del renovado Vítaly ... La Mar BCB, el heredero de aquel mítico Círculo que estuvo coqueteando allá por los años 80 con la máxima competición nacional. Desde la humildad de la liga EBA, y sin perder un ápice su fisonomía de club centrado en la cantera, ha logrado en este inicio liguero convertirse en el equipo de la comunidad con más aficionados en la grada y, fuera de nuestras fronteras, el más seguido en liga EBA. Éxito enorme para una entidad que es un crisol de veteranos directivos, vestigios del glorioso pasado, con voluntarios y jóvenes muy involucrados que manejan con esmero el día a día.

El grupo D-B alzó el telón en La Granadilla nada más arrancar octubre con victoria ante el Peñarroya 82-72 con más de 1.000 espectadores en la pista pacense, algo insólito. Entonces se pensó que pudo estar razonado en tratarse del estreno, un club muy renovado, con ambición en lo social, etc. Tras dos partidos en la carretera, tocó recibir al Sagrado Corazón (78-66), y de nuevo se sobrepasó el millar de hinchas. ¿Quizá por ser un derbi y sumar gente de Cáceres? Alguno lo pensó. Pero el pasado sábado aterrizaba el Aljaraque en Badajoz y esta vez fueron casi 1.700 las gargantas que no evitaron que los extremeños cayeran 82-89 ante el tercero. Derrota sobre el parqué pero victoria sin paliativos en la grada. Innegable acierto publicitario de una creativa idea que quiere ir a más.

El club está recuperando el espíritu del antiguo Círculo Badajoz y se propone llenar La Granadilla

Se ha llegado a la gente, a una afición pacense que suele estar dormida y que de vez en cuando despierta. El CD Badajoz de fútbol es buen ejemplo de ello y puede que ahora ese fenómeno se esté trasladando al mundo de la canasta. Ningún equipo de basket de Extremadura recibe más apoyo en su pabellón, ni siquiera el Cáceres, al que le cuesta un mundo alcanzar el millar. «Somos el equipo de España con más aficionados en toda la liga EBA y el que más socios simpatizantes tiene, más de 1.000», enumera méritos el vicepresidente Juan Cuevas, antiguo jugador del Círculo. «Ha sido un gran comienzo. Estamos recuperando el espíritu del Círculo y queremos trasladar a la ciudad, las empresas y las instituciones nuestro proyecto basado en la cantera, compitiendo con muchos juveniles y dando la cara pese a la juventud. El sábado perdimos pero fue un partidazo. Estamos intentando que los partidos sean algo más que baloncesto. Que los aficionados disfruten de un espectáculo, que los niños se diviertan...». Fe de ello da un dato muy curioso. Se han recuperado las barras de La Granadilla para tomar algo en los descansos, algo que no se veía hace siglos en esa instalación. O que se aprecien aficionados en los fondos de detrás de las canastas, que parecía reservado solo a las visitas de la selección española. Se cuenta con cheerleaders gracias a un convenio con una escuela de baile y hasta se aprobó un concurso con premio al que enceste desde el centro de la cancha. El bote va por los 200 euros.

Lejos de conformarse con lo conquistado, desde el Vítaly La Mar BCB apuntan que es el momento de dar un paso más. «Si con un grupo de juveniles tenemos 1.500 aficionados, imagina metiendo un poco de dinero. Llenamos La Granadilla». Ese es el objetivo del club, llenar el pabellón a base de iniciativas que atraigan. «Lo vamos a conseguir, lo llenaremos», apostilla el dirigente. «La ciudad reivindica que quiere baloncesto, ahora toca a las instituciones y las empresas dar un paso porque nosotros solos no podemos. Nos estamos dejando el alma, dedicados las 24 horas del día, yo mismo he vendido Coca-colas en la barra el sábado. Nuestra labor era publicitar este proyecto y el público ha respondido. Si no hay más gente que arrime el hombro estaremos abocados a que pase lo que pasa siempre en Badajoz, que los proyectos mueren antes de asomarse a la orilla. Si la sociedad no toma nota del esfuerzo que estamos haciendo, pues apaga y vámonos», confiesa Cuevas, que reconoce grandes dosis de envidia respecto a las ayudas que reciben clubes cacereños o en provincias como Palencia, que milita en ACB.

Casi 500.000 visualizaciones en alguna red social son un buen escaparate para que las empresas apoyen, pese a que Badajoz carece de cultura del mecenazgo. Añade el dirigente que

«Somos el equipo de la liga EBA que más público lleva al pabellón y el que más simpatizantes tiene» Juan Cuevas Vicepresidente del BCB

el presupuesto supera los 130.000 euros y no está cubierto. Un proyecto más adinerado, pensando en más conquistas deportivas, precisaría de más ayuda, aunque el BCB no quiere perder su condición de equipo de cantera –los minutos de los juveniles lo atestiguan– y la labor social que realiza. Tiene una residencia con 10 chavales, más otro piso. Algunos están becados, como los cuatro africanos a los que se quiere traer. Todo ello gracias a un pequeño ejército de voluntarios. «Hacemos las cosas muy bien con pocos recursos y muy ilusionados. Ahora pensamos en un sorteo de una cesta de navidad y otro para un viaje a un partido del Real Madrid», cierra Cuevas. Cualquier idea es buena.