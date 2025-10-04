HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
Las jugadoras y cuerpo técnico del Al-Qázeres celebran su segunda victoria en su estreno en el Multiusos. CB AL-QÁZERES
Liga Femenina Challenge

Al Al-Qázeres no le tiembla el pulso y culmina un arranque perfecto

El equipo de Jesús Sánchez afina el tiro en el último cuarto para remontar y apuntarse su segunda victoria en un partido muy igualado

Alejandro Mostazo

Cáceres

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:07

Comenta

Volvió a llevarse la victoria el Alter Enersun Al-Qázeres en el segundo partido de la recién iniciada temporada de la Liga Femenina Challenge. En ... el debut en casa para las pupilas de Jesús Sánchez, una gran Laneiro, bien secundada por Filipe, guió a la escuadra cacereña ante el Fustecma Castelló, sustentado por Campos y Claudia Pérez, para hacer pleno en el actual curso.

