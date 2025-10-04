Al Al-Qázeres no le tiembla el pulso y culmina un arranque perfecto

Volvió a llevarse la victoria el Alter Enersun Al-Qázeres en el segundo partido de la recién iniciada temporada de la Liga Femenina Challenge. En ... el debut en casa para las pupilas de Jesús Sánchez, una gran Laneiro, bien secundada por Filipe, guió a la escuadra cacereña ante el Fustecma Castelló, sustentado por Campos y Claudia Pérez, para hacer pleno en el actual curso.

El encuentro fue un intercambio constante de dominio y ya desde el inicio se vio que la victoria iba a costar sangre, sudor y lágrimas. Empezó mejor el conjunto castellonense, que, con dos triples seguidos de Campos, puso tierra de por medio rápidamente, aunque sus puntos fueron replicados por Laneiro, que comandó la remontada del cuadro cacereño con una excelsa primera mitad, en la que acabó con quince puntos.

El primer punto de inflexión llegó tras un parcial de 0-4, que supuso el 10-15 y el tiempo muerto solicitado por Jesús Sánchez, y, aunque la mejoría no fue instantánea, y las visitantes llegaron a ponerse siete puntos arriba (14-21), poco a poco la tendencia cambió y el Al-Qázeres firmó un 12-3 para cerrar el cuarto por delante (26-24).

ALTER ENERSUN AL-QÁZERES Laneiro (19), Ramos (6), Méndez (2), Filipe (16) y Nerea Liste (3) -quinteto inicial-, Fontela (8), Gauna (10), Prieto y Carmen Suárez (8). 72 - 67 FUSTECMA NBF CASTELLÓ Campos (16), Ferri (10), Agyei (10), Del Pino (9) y De Giacomo (4) -quinteto inicial-, Villamor (3), Claudia Pérez (13). Basáez, Ruiz (2), Jóvena y Soler. PARCIALES 26-24, 13-13 (39-37), 10-15 (49-52), 23-15 (72-67).

ÁRBITROS Aguilera Mellado (Colegio Extremeño) y Pérez Hernández (Colegio Castellano y leonés). Eliminaron por faltas a Agyei (min. 40).

INCIDENCIAS Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres, 150 espectadores. El Al-Qázeres rindió homenaje en el descanso a Guillermo Gracia, multicampeón del mundo de natación adaptada, entregándole el carnet de socio de honor y le regaló una camiseta del equipo.

El arranque del segundo período mantuvo la tendencia, aunque las jugadoras de Jaume Tormo nunca se fueron del partido y consiguieron, bajo la tutela de Ferri y Claudia Pérez, mantener la igualdad al descanso (39-37).

Regresó mejor de los vestuarios el equipo castellonense, más acertado de cara al aro y que supo penalizar las malas decisiones y selecciones de pase del conjunto cacereño, que no dio con la tecla que tan bien funcionó en la primera mitad. Con varias canastas de Del Pino, Agyei y Campos, la diferencia para las visitantes quedó en tres puntos a falta del cuarto definitivo (49-52).

Reacción del Al-Qázeres

Y como ya había sucedido en la primera mitad, tras el mejor arranque del Castelló, el Al-Qázeres mejoró y volvió a invertir la tendencia en el encuentro. Otra vez consiguió correr más, jugar más rápido y dejar en malas situaciones de tiro a las adversarias, que fallaron muchos tiros lejanos y tiros libres importantes.

En el último cuarto además fueron claves Carmen Suárez, que anotó dos triples seguidos nada más comenzar para darle la vuelta al marcador, y Filipe, que supo leer muy bien las debilidades defensivas de sus rivales y hacer mucho daño con sus penetraciones a canasta.

Un triple de Campos a falta de veinte segundos dio un poco de emoción al tramo final del partido, con una diferencia que se fijó en los cinco puntos (70-65). Incluso pudo haber sido más peligrosa la reacción del Fustecma si Ferri hubiese anotado un tiro libre adicional tras el 71-67, pero lo tiró a fallar. Le salió cruz, porque el rebote fue defensivo y el Al-Qázeres pudo cantar victoria de nuevo.