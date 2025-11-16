El Arroyo activa el botón del pánico tras caer en Leganés

Redacción BADAJOZ. Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Se encienden todas las alarmas para el Extremadura Arroyo tras una nueva derrota. El equipo de Pablo Alonso ha progresado un tanto su nivel de juego este sábado en el Pabellón Europa del UC3M Leganés, pero no resultó suficiente y finalmente sufrió su sexta derrota consecutiva. El cuadro cacereño se mantiene en la parte baja de la tabla clasificatoria del grupo A de Superliga Femenina 2 al perder por un claro 3-0 (25-19, 25-19 y 25-13). El Arroyo dio la cara, pero se llevó un nuevo revés que hace que se active el botón del pánico ante una situación que no se recuerda en los últimos tiempos.

Ante un equipo tan potente como el madrileño, la escuadra cacereña mantuvo el tipo en los dos primeros juegos, aunque los terminara perdiendo, pero un 15-2 en el comienzo de la tercera manga dinamitó cualquier esperanza de reacción.

En el apartado anotador destacaron por parte visitante Juliennis Regalado con 15 puntos, bien secundada por Violeta Gómez (11) y Flor Elis (8), mientras en la formación extremeña las jugadoras más productivas fueron Sara Gabriellis (8), Juana Giardini (4), Carlos Afán (4) y Brenda Arango (4).

La próxima semana, el conjunto de Pablo Alonso recibirá en su feudo al líder de la competición, el Santa Cruz Cuesta Piedra.