HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las jugadoras del Arroyo en la pista del Leganés. HOY
VOLEIBOL / SF 2

El Arroyo activa el botón del pánico tras caer en Leganés

El equipo de Pablo Alonso mejora su juego, pero no fue suficiente y sufre su sexta derrota consecutiva

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Se encienden todas las alarmas para el Extremadura Arroyo tras una nueva derrota. El equipo de Pablo Alonso ha progresado un tanto su nivel de juego este sábado en el Pabellón Europa del UC3M Leganés, pero no resultó suficiente y finalmente sufrió su sexta derrota consecutiva. El cuadro cacereño se mantiene en la parte baja de la tabla clasificatoria del grupo A de Superliga Femenina 2 al perder por un claro 3-0 (25-19, 25-19 y 25-13). El Arroyo dio la cara, pero se llevó un nuevo revés que hace que se active el botón del pánico ante una situación que no se recuerda en los últimos tiempos.

Ante un equipo tan potente como el madrileño, la escuadra cacereña mantuvo el tipo en los dos primeros juegos, aunque los terminara perdiendo, pero un 15-2 en el comienzo de la tercera manga dinamitó cualquier esperanza de reacción.

En el apartado anotador destacaron por parte visitante Juliennis Regalado con 15 puntos, bien secundada por Violeta Gómez (11) y Flor Elis (8), mientras en la formación extremeña las jugadoras más productivas fueron Sara Gabriellis (8), Juana Giardini (4), Carlos Afán (4) y Brenda Arango (4).

La próxima semana, el conjunto de Pablo Alonso recibirá en su feudo al líder de la competición, el Santa Cruz Cuesta Piedra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  2. 2 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  3. 3

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  4. 4

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  8. 8 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  9. 9

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  10. 10 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Arroyo activa el botón del pánico tras caer en Leganés

El Arroyo activa el botón del pánico tras caer en Leganés