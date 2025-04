Lo de Évole

Este fin de semana San Sebastián entregará un Premio Donostia a Hayao Miyazaki, Carla Simón recogerá el Premio Nacional de Cine y Fernando Trueba y ... Juan Antonio Bayona presentarán sus nuevas películas. Sin embargo, la estrella será Jordi Évole. La formidable polémica alcanzada por su entrevista a Josu Ternera nos ha retrotraído veinte años atrás, cuando Julio Medem estrenó en el Zinemaldia 'La pelota vasca' entre los improperios de quienes no la habían visto. Resultado: el documental más taquillero del cine español.

Jordi Évola, como le llaman sus detractores, mantiene todavía cierto espíritu del Follonero, el personaje que le hizo popular con Buenafuente. La obligación de que cada nueva emisión de su programa sea un acontecimiento y monopolice la atención en las redes sociales obliga a ello. Pero, a estas alturas, el de Cornellà ha demostrado de sobras su ambición y oficio periodístico en programas memorables. Porque cualquier periodista mataría por sus entrevistas al Papa Francisco, Pau Donés, Miguel Bosé, Ibai Llanos o Maruja Torres.

El autor de 'Salvados' ha perfeccionado su personaje de entrevistador curioso, revestido de una falsa candidez, al tiempo que la elaborada posproducción de sus programas los dota de un aire cinematográfico, como si fueran una pequeña película. 'No me llame Ternera' ha herido susceptibilidades desde su propia existencia, porque habiendo tantas víctimas tiene bemoles escuchar al verdugo y ponerle alfombra roja en la ciudad donde ETA más ha matado. Por otro lado, ¿qué periodista diría que no al hombre que mejor encarna la sinrazón y la barbarie de la banda terrorista? El resultado, en breve en Netflix, entre la serie de Mario Biondo y la última película de Adam Sandler.