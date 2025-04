Pablo Motos mostró su enfado el jueves pasado con una campaña publicitaria del Ministerio de Igualdad, en la que se señalan ejemplos de violencia machista ... a través de referencias a momentos televisivos y de otros ámbitos que han generado polémica últimamente. Él se sintió aludido por uno de ellos, en el que un presentador le pregunta a su invitada por la ropa con la que duerme. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Lo cierto es que a lo largo del día varios medios de comunicación habían subrayado el parecido entre ese instante y aquel otro en 'El hormiguero' en el que Motos se interesó por si Elsa Pataky dormía cómoda.

Él se molestó porque en aquella ocasión la actriz había ido a presentar una colección de lencería y, claro, ¿de qué iban a hablar?, protestó. A veces no se trata tanto del qué sino del cómo. No es lo mismo preguntar a alguien sobre el tejido, color y forma de las bragas de una determinada marca que por las que ella usa en su cama. Ni que fuese yo Bin Laden, le faltó soltar a la estrella de Antena 3. A su alrededor cuatro colaboradores que comentan temas de actualidad todas las semanas se dedicaron a defenderle, algunos con más convicción que otras. No asomó por ningún lado algo de espíritu crítico en una mesa de cinco tertulianos.

Un día antes en el especial que organizó Ana Pastor en La Sexta en torno a la figura de Ana Orantes mostraron cómo se trataba la violencia de género en la televisión de los noventa. Quedamos espantados. Es posible que dentro de treinta años si se muestran algunas imágenes de la tele de hoy haya muchos espectadores que se espanten también por el tratamiento que hoy hacemos de varios asuntos y con según qué invitadas.