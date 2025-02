El cumple de La Sexta

La Sexta llega a la mayoría de edad en buena forma. Cualquiera podría decir que no tiene mérito lucir bien a los 18 años, pero ... en el caso de una tele es diferente. Y más con la revolución que ha vivido el panorama audiovisual de consumo en hogares en las dos últimas décadas. Solo hay que ver cómo de desnortadas están Cuatro y Telecinco. La cadena verde empezó centrada en el humor, con buques insignias como 'El intermedio' (que ahí sigue) o 'El club de la comedia' y 'Sé lo que hicisteis...'. Y así consiguió llamar la atención.

Después coqueteó con los deportes (fútbol y Fórmula 1) para llegar a un público más amplio. Pero cuando realmente encontró su identidad fue cuando apostó por la actualidad. Un público ávido de información (los cambios políticos en España alimentaban el interés) conectaron con las nuevas formas de Ferreras, Iñaki López, Ana Pastor o Cristina Pardo, que trasladaron las claves más de espectáculo de otros formatos a debates e informativos que hasta el momento se regían por fórmulas más clásicas. Y funcionó. De hecho siguen funcionando. Eso está bien, porque le ha permitido al canal estar por encima de Cuatro desde hace once años.

Pero está mal porque cualquier intento que hace la emisora por apostar por otras propuestas fracasan. Este mismo curso concursos como 'Generación TOP' o 'Quién quiere ser millonario' no consiguen destacar. Y ficciones como 'Un nuevo amanecer' fracasan directamente. Esto demuestra que al público potencial de La Sexta solo le interesa un tipo de contenido y cuando le sirven otro no lo secunda. Y el que no es habitual de la cadena no pasa por ella ni aunque programe una oferta diferente. ¿Ha tocado techo La Sexta? Es la pregunta que debe responder cuando terminen sus festejos.