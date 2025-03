Zorra es ser muy lista, me explicó la abuela, ser muy viva, que se busca las habichuelas, que no la pillas por sorpresa, que cuando tú vas, ella viene

Yo era niño. No sé, 8 o 9 años. Supongo que estábamos en mitad de Semana Santa porque era cuando íbamos a pasar unos días ... al pueblo de mi padre, Lupión, en Jaén. Creo que mi abuela nos había dado una ristra de tortas de chocolate -todavía cierro los ojos y puedo oler su despensa, debajo de las escaleras- cuando las vecinas entraron en la casa. En Lupión, como en todo buen pueblo que se precie, no se usa el timbre ni se llama a la puerta. Las calles son pasillos de una misma casa. El caso es que se pusieron a hablar de lo que fuera y, de repente, mi abuela dijo «pero qué zorra eres». Ya les digo que yo era niño, pero sabía de sobra que aquella expresión no estaba permitida. Abrí los ojos y me tapé la boca. Corrí a ver a mi padre y le conté:papá, que la abuela ha dicho zorra.

Mi padre empezó a reírse y me llevó con ella. ¿Qué significa zorra?, le preguntó. La abuela me miró sin rastro alguno de duda o maldad o de entender que pudiera haber alguna confusión semántica. Zorra es ser muy lista, me explicó la abuela, ser muy viva, que se busca las habichuelas, que no la pillas por sorpresa, que cuando tú vas, ella viene, ¿entiendes? Le dije que sí, pero le advertí que en el colegio -y en el resto del universo- lo de zorra era otra cosa. Mi padre volvió a reír. Es curioso lo de las palabras. Incluso cuando parece que no hay duda ninguna, el significado siempre depende del cristal con el que se mire. O del pueblo en el que hayas nacido, claro. A mi abuela le hubiera hecho gracia la canción del Benidorm Fest, 'Zorra', porque era incapaz de traducir esa palabra como 'puta' o 'guarra' o 'buscona'. Supongo que si la canción tratara de eso, de ser zorra porque eres lista, viva, valiente y decidida, nadie dudaría de su reivindicación feminista.

