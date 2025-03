Comenta Compartir

Quiero pensar que fue una casualidad. Esta semana, los genios de la Inteligencia Artificial nos presentaron a Sora, una herramienta capaz de crear vídeos a partir de un texto. Es impresionante. Le dices '«uiero un gato maullando en la cama con el sol entrando por la ventana» y listo. O «una secuencia aérea sobre una céntrica calle de Tokio» y te la hace. Si lo de las imágenes asustaba, lo del vídeo ni les cuento. Busquen por ahí algún ejemplo. Es desolador.

¿Desolador, por qué? Porque para mí, que sigo siendo un romántico, una de las cualidades que nos define como especie es nuestra inquietud por el arte y por contar historias. Una pintura, una poesía, una obra de teatro, una película, un videojuego, una novela, una escultura... son formas de contarnos a nosotros mismos. No soy capaz de imaginar un mundo en el que decidamos desprendernos de eso en favor de las máquinas y los algoritmos.

Y el miedo real, el más hondo y profundo, es que un día habrá una máquina que lo hará mejor que nosotros. Una máquina capaz de imaginar y de contar una historia mucho más elocuente, fascinante, poética y transgresora que un ser humano. En ese momento, amigos, seremos los otros.

La casualidad, les decía, fue que anoche vimos 'The Creator', en Disney Plus. La película de Gareth Edwards nos plantea el dilema: ¿qué haremos cuando la IA sea más humana que nosotros? Los malos son los humanos que intentan apagar a los robots, pese a que los robots son más buenos que el pan. El filme no es redondo, el guion flojea y el prota me parece un tanto sieso; pero es entretenida y visualmente formidable. En fin. Ojalá nunca cedamos nuestra humanidad a nada y sigamos contando historias, aunque no sean perfectas.