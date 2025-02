Comenta Compartir

Me acordé de ella en mitad de la conversación. Era una señora maravillosa, probablemente más vieja de lo que aparentaba. Una de esas abuelas capaz ... de jugar a la pelota con sus nietos y de subir cinco plantas sin despeinarse. Una abuela de pueblo, vamos. Se llamaba Aurora, creo, me falla la memoria. Estábamos haciendo un reportaje de otra cosa que nada tenía que ver con la televisión, pero, por alguna razón, ella mencionó «el programa ese en el que cantan». ¿Cuál?, le pregunté yo. «Ese, el de la Operación Gran Triunfo». Un compañero le dijo que no, que se llamaba 'Operación Triunfo' y añadió «'OT', la gente le llama 'OT', por sus siglas». La abuela empezó a partirse de risa. «¡Claro! -exclamó- ¡Operación Gran Triunfo sonaría regular!».

La conversación, les decía, era sobre 'Operación Triunfo'. La nueva edición, la de Prime Video. Todos los que estábamos en esa cafetería las escuchábamos sin hacer ningún esfuerzo. «Lo que digo -decía una, un tanto indignada- es que no quiero que mi hija tenga esos referentes... no sé, sí, que cada una haga lo que quiera, pero es que la ponen ahí y la ven todas las niñas». Hablaban sobre el baile de Ruslana, una de las concursantes que interpretó 'Mi amor', de Aitana. «¿Qué problema hay? -respondía la otra-. Ya hemos pasado mucho tiempo pensando qué podemos y qué no podemos llevar, ¿no crees? Que viva la libertad. El problema está en los ojos de los demás». «Ya -zanjó la primera, con un resoplido-, que sí, que viva la libertad y tal y que tengan los referentes que quieran... ¿pero qué necesidad hay de vestir así? ¿No estaremos confundiendo conceptos? ¡Si es que se le veía hasta el ojete!». Ahí fue cuando me acordé de la Operación Gran Triunfo. Grande, Aurora.

