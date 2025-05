Isabel II y la BBC

Los episodios que más me gustan de 'The Crown' son aquellos que utilizan acontecimientos históricos para explicar aspectos muy particulares de algunos personajes

Los episodios que más me gustan de 'The Crown' son aquellos que utilizan acontecimientos históricos para explicar aspectos muy particulares de algunos personajes, como ese ... en el que se aprovecha la llegada del hombre a la Luna para ahondar en los miedos y complejos del duque de Edimburgo. De la quinta temporada me ha interesado el capítulo en el que la princesa de Gales concede su polémica entrevista televisiva y la serie se dedica a hablar de la vinculación de Isabel II con la BBC.

La corona está a punto de enfrentarse a una de sus mayores crisis pero la reina, ajena a esto, está ocupada decidiendo si compra un nuevo televisor. Animada por su nieto Guillermo valora instalar una antena parabólica en palacio para acceder a un mayor número de emisoras, entre otras, la que emite las carreras de caballos. Ella duda, porque siente que está traicionando a la cadena pública británica, sin sospechar que la BBC está a punto de asestarle un duro golpe, dando voz a una Lady Di, dolida y decidida a ajustar cuentas con su familia política. Finalmente al palacio de Buckingham llega la nueva pantalla aunque la monarca es incapaz de manejarla. La reina madre le señala que es sorprendente lo mal que se lleva con un aparato que ha sido tan capital en su reinado porque le ha acompañado desde su coronación. Con lo que verdaderamente se lleva mal Isabel II es con cómo ha evolucionado ese medio y la sociedad en general. Porque la tele es una metáfora de un mundo que ella ya no controla por más instrucciones que le den sobre el modo de hacerlo. Ella querría que siguiese existiendo solo un canal, un canal a su servicio. Y una realidad, una realidad a su servicio. Pero eso ya no es posible.

