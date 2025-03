Inés Hernand: «Por mucho que les duela, entretengo»

Andrea Gantes Martes, 13 de febrero 2024, 13:40 | Actualizado 16:31h. Comenta Compartir

El pasado sábado 10 de febrero tuvo lugar la 38ª gala de los Premios Goya en Valladolid. Poco después del comienzo de la alfombra roja la protagonista no eran los actores o actrices, sino Inés Hernand, encargada de presentarla para Play de TVE. Entre otras actitudes cuestionadas por el público, la audiencia destacó su eructo en medio de la alfombra roja que, a falta de ser disimulado, fue comentado por la misma presentadora: «Un eructo me he tirado con un absoluto y profundo sonido porque ya lo tenía que echar y llevo aguantándome mucho tiempo».

Además, mantuvo una breve conversación con el presidente del Gobierno en la que le preguntó por la premiada película La Sociedad de la Nieve y le esclareció ilusionada «Eres un icono, presi, te queremos!». Tras el revuelo causado, el Consejo de Informativos de RTVE se disculpaba el lunes con la audiencia a través de X, concretamente, por el contenido y las formas de la presentadora y humorista hacia Sánchez. «El tono adulador hacia un presidente del Gobierno, sea del signo que sea, no tiene cabida en la radio televisión pública, que es la de todos». Tan sólo dos horas antes, Sánchez daba su «aprobación» al acercamiento publicando en su propio perfil «El icono eres tú», contrariamente a lo expuesto por Consejo de Informativos de RTVE.

Inés no se había defendido ante las críticas hasta este lunes por la noche. «Por mucho que les duela, entretengo. Alrededor de mi factura giran seis salarios» confesaba en el programa 'Hora 25' de la cadena SER. A pesar de justificar su cuestionada labor con cumplir su función de entretener, también habló economía y arte. La invitada al programa comenzó comentando las protestas por parte de agricultores sumadas a las de la industria del cine y confesó que titularía estos días «Protestas, la película», sin especificar si este comentario incluía un trasfondo relacionado con su propia situación actual. «Se nos ha roto el importantómetro», reflexionó a continuación.

«¿Te da el dinero dignidad?»

Poco después siguió con su discurso al preguntarse si «¿te da el dinero dignidad?, ¿te da el dinero ética?, ¿te devuelve el dinero el tiempo?». «Confundir dinero con poder es tan peligroso como poner en la mesa el importantómetro de qué es más relevante para una sociedad: la agricultura o el cine, los guardias civiles asesinados por una narcolancha o la canción de zorra», expresó.

Por último, añadió que la lucha obrera también nace de un sector como es la cultura, donde solo «el 7%» puede vivir de hacer cine, y el resto combina su vocación y, literalmente, su amor al arte con otros trabajos. «Menos mal que alguien viene a explicarnos en una línea qué es el Estado de bienestar. Efectivamente, por mucho que les duela a algunos, en mi caso personal, aunque no sea periodista, soy comunicadora y entretengo, y soy consumida para reírse conmigo o de mí. Alrededor de la factura que cobro giran 6 salarios. Así de simple», declaró Hernand para finiquitar la polémica.

